Евросоюз заставит Apple изменить iPhone

Евросоюз может заставить Apple изменить iPhone

Еврокомиссия обдумывает вариант внедрения единого порта для зарядки устройств. Тогда Apple придется сменить разъем Lightning на стандартный USB.

Регулирующие органы Евросоюза могут заставить компанию Apple несколько изменить вид новых моделей iPhone, передает агентство Reuters . Отмечается, что речь идет о смене порта для зарядного устройства.

В настоящий момент обсуждается вопрос о внедрении единого порта для зарядки телефонов и отказа от разъема Lightning. По данным агентства, нововведение посодействует снижению электронных отходов. На текущий момент их объем составляет 51 т ежегодно.

Ввести единый порт для зарядки мобильных устройств Еврокомиссия предлагала еще 10 лет назад. Однако не все компании согласились в этой мерой.