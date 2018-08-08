Ещё
Евросоюз заставит Apple изменить iPhone
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз может заставить Apple изменить iPhone 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress
Еврокомиссия обдумывает вариант внедрения единого порта для зарядки устройств. Тогда Apple придется сменить разъем Lightning на стандартный USB.
Регулирующие органы Евросоюза могут заставить компанию Apple несколько изменить вид новых моделей iPhone, передает агентство Reuters. Отмечается, что речь идет о смене порта для зарядного устройства.
В настоящий момент обсуждается вопрос о внедрении единого порта для зарядки телефонов и отказа от разъема Lightning. По данным агентства, нововведение посодействует снижению электронных отходов. На текущий момент их объем составляет 51 т ежегодно.
Ввести единый порт для зарядки мобильных устройств Еврокомиссия предлагала еще 10 лет назад. Однако не все компании согласились в этой мерой.
«Учитывая неудовлетворительный результат добровольного подхода в этом вопросе Еврокомиссия вскоре приступит к рассмотрению других мер», — заявила комиссар по конкуренции Европейского союза Маргрет Вестагер.
ТК «Звезда»: последние новости
Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-браслет с бесконтактной оплатой США призывают Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саакашвили «сорвался с поводка» США
США обратились к РФ по поводу вывода войск102
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян173
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой308
У Петросяна сдали нервы43
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение