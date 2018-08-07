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Samsung не верит в успех Galaxy Note 9
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Samsung не верит в успех Galaxy Note 9 

Android Insider 9 часов назад
Фото: Android Insider
Осталось 2 дня до презентации Samsung Unpacked 2018, на которой компания представит два новых продукта — Galaxy Note 9 и Galaxy Watch на Wear OS. Однако перспективы довольно туманны, и даже сами корейцы не рассчитывают на успех Note 9.
Samsung подтвердила слабые продажи Galaxy S9 и S9+, причиной этому стали интересные предложения конкурентов и отсутствие серьезных изменений в линейке. В случае с Note 9 ситуация повторится, и на это намекает сама Samsung.
Компания готовит ряд предложений для потребителей к старту продаж Note 9, который намечен на 24 августа. Например, так называемый «Value Pack» для версии со 128 ГБ флеш-памяти предлагает в комплекте с устройством наушники AKG, чехол для Note 9, зарядку и держатель для автомобиля, дополнительный кабель.
Кроме того, игра Fortnite будет эксклюзивом Samsung в течение 120 дней, обладатели Note 9 получат 100-150 так называемых V-Bucks, которые можно потратить в игре. Учитывая популярность Fortnite, представьте, сколько денег Samsung потратила на подобное сотрудничество и как ей важны продажи Note 9.
Но и это не всё. Verizon запустит акцию BOGO (купи один — получи второй в подарок) для всех, кто оформит предзаказ на Note 9. Пока неизвестны условия акции, но ранее BOGO не запускали еще на моменте предзаказов. Например, в прошлом году продажи Note 8 стартовали 23 августа, а BOGO от T-Mobile запустили 2 сентября.
Задача у Samsung сейчас одна — добиться максимальных продаж. И если бы компания была уверена в успехе Note 9, она бы не стала предлагать потребителям так много бонусов.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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