Xiaomi выпустила Mi Band с цветным экраном и NFC

Xiaomi выпустила Mi Band с цветным экраном и NFCЧего не хватало пользователям «народного» трекера Mi Band, так это наличия NFC-модуля. С выходом Mi Band 3 компания Xiaomi исправилась и представила версию браслета с бесконтактным датчиком.

Но потом подумала, и решила подзаработать еще на одной модели. Пару часов назад китайцы представили фитнес-трекер Black Plus NFC.

Во-первых, новинка получила цветной дисплей диагональю 0,95 дюймов и разрешением 240х120 пикселей (24 бита).

Во-вторых, встроенного аккумулятора емкостью 120 мАч хватает на 18 дней автономной работы.

Наконец, самое приятное, — это наличие NFC-чипа. Использовать его можно для осуществления бесконтактных платежей. Датчик ЧСС и водозащищенность на глубине до 50 метров присутствует.

Если подумаете о покупке Black Plus NFC, обратите внимание, что NFC-модуль пока работает исключительно на территории Китая . Глобальную поддержку обещают с выходом гаджета на рынки других стран (разработчики просто обновят прошивку).

Стоимость «Mi Band без компромиссов» составляет 34 доллара. Старт продаж запланирован на 20 сентября. Предзаказ открывается прямо сейчас.