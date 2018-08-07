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Xiaomi выпустила Mi Band с цветным экраном и NFC
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Xiaomi выпустила Mi Band с цветным экраном и NFC 

iPhones.ru 11 часов назад
Фото: iPhones.ru
Xiaomi выпустила Mi Band с цветным экраном и NFCЧего не хватало пользователям «народного» трекера Mi Band, так это наличия NFC-модуля. С выходом Mi Band 3 компания Xiaomi исправилась и представила версию браслета с бесконтактным датчиком.
Но потом подумала, и решила подзаработать еще на одной модели. Пару часов назад китайцы представили фитнес-трекер Black Plus NFC.
Во-первых, новинка получила цветной дисплей диагональю 0,95 дюймов и разрешением 240х120 пикселей (24 бита).
Во-вторых, встроенного аккумулятора емкостью 120 мАч хватает на 18 дней автономной работы.
Наконец, самое приятное, — это наличие NFC-чипа. Использовать его можно для осуществления бесконтактных платежей. Датчик ЧСС и водозащищенность на глубине до 50 метров присутствует.
Если подумаете о покупке Black Plus NFC, обратите внимание, что NFC-модуль пока работает исключительно на территории Китая. Глобальную поддержку обещают с выходом гаджета на рынки других стран (разработчики просто обновят прошивку).
Стоимость «Mi Band без компромиссов» составляет 34 доллара. Старт продаж запланирован на 20 сентября. Предзаказ открывается прямо сейчас.
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