BQ-6000L Aurora: обзор безрамочного смартфона с 4 камерами

Компания BQ стала широко известна среди российских пользователей, благодаря недорогим смартфонам хорошего качества. Популярности способствует также регулярное обновление модельного ряда. Той частоте, с которой выпускает свои модели производитель, могут позавидовать и более видные вендоры.

Сегодня коллекцию наших обзоров BQ пополнил ещё один интересный аппарат, который смело можно назвать флагманом — это BQ-6000L Aurora. Девайс получил мощные характеристики и к тому же позиционируется как камерофон. Вероятно, на данный момент, это самое продуманное и наиболее мощное в техническом плане устройство производителя. Здесь есть всё, что нужно современному пользователю. А конкретнее, смартфон больше всего подойдет молодым людям с активной жизненной позицией, которые любят снимать селфи и просто делать качественные снимки, и при этом хотят иметь высокую производительность и достойную автономность за умеренную цену. Цена смартфона в фирменном магазине составляет 14 990 рублей, что эквивалентно $236. Итак, давайте подробнее рассмотрим новинку и попробуем найти его слабые стороны. Из недавних камерофонов BQ, которые побывали у нас на обзоре, вас наверняка заинтересует BQ-5700l Space X с мощной селфи-камерой. Комплектация

Чтобы выделить особенность нового BQ-6000L Aurora, производитель отступил от правил и выпустил модель в компактной черной упаковке, а не в красно-белом боксе-слайдере. Традиционно такое чёрное, более качественное исполнение говорит о флагманской начинке. В любом случае мы впервые видим такое исполнение у BQ, поэтому сразу ждем нечто интересное.

На лицевой стороне коробки изображен стильный смартфон чёрного цвета, хотя у нас модель с золотистой расцветкой (всего есть два варианта), а сзади — краткий перечень основных характеристик, комплект поставки и другая не самая интересная информация. Также традиционно видим логотип благотворительной акции «Подари жизнь». Покупая смартфоны BQ, вы помогаете детям со сложными заболеваниями. Также дополнительно можно сделать пожертвование через приложение.

Идем дальше — снимаем плотную черную картонную крышку коробки. Для дополнительной защиты девайс упакован в пакетик и обклеен защитными заводскими пленками с двух сторон.

Под фирменной плёнкой с характеристиками на экране больше дополнительной пленки нет. Но, забегая вперед, скажем, что производитель положил плотную пленку отдельно и добавил к ней салфетку.

Кроме названной пленки и салфетки под смартфоном на дне коробки мы нашли компактно расположенные зарядное устройство 5V2A, кабель USB в белом цвете и комплект из инструкции, гарантии и скидочного купона на 20% на покупку аксессуаров в фирменном магазине BQ.

Все аксессуары выполнены качественно, на всех обозначения и надписи на русском языке (кроме международных значений). Все «бумажки» тоже полностью на русском языке. Также имеется скрепка для открытия лотка для симок и карты памяти. Сразу отметим минус, что система комбинированная: можно выбрать либо SIM + SIM, либо SIM + microSD. Это при том, что в модели BQ-5700l Space X и многих других от BQ стоит полноценный лоток на две SIM и одну карту памяти. Такая мелочь снова стала бы большим плюсом. Дизайн и конструкция

Первые впечатления от смартфона в руке самые положительные. Металлический тонкий корпус приятно холодит руку, сам телефон очень удобно лежит и не кажется 6-дюймовым (все благодаря небольшим рамками и изогнутой задней крышке). В целом, дизайн смотрится премиально, хотя устройство все-таки больше из среднего сегмента. Компания старается делать качественно, и здесь у неё тоже все получилось.

Корпус выглядит и чувствуется цельным, и нет ни одного намека на недостатки. Ничего не люфтит, задняя крышка не прогибается, всё подогнано идеально. Боковые края имеют более скругленную форму — девайс очень удобно разместился на ладони. Ощущается солидный вес в 189 граммов, что делает его более солидным и мужским. На массу, кроме материалов и габаритов, также повлиял и аккумулятор — он здесь встроенный, на 4010 мАч.

За счёт скруглений аппарат выглядит визуально тоньше, хотя реальные его габариты составляют 160 х 76,9 х 8,2 мм.

На фронтальной стороне находится, собственно, экран, защищенный прочным стеклом Gorilla Glass 3 со скругленными краями 2.5D и небольшими рамками сверху и снизу, вверху которого расположена двойная фронтальная камера 20 + 8 МП, а рядом разговорный динамик с хорошей слышимостью, датчики освещения, приближения и светодиод уведомлений. За неделю пользования ни одной царапины на защищенном дисплее не появилось, хотя мы пленку не наклеивали.

Задняя алюминиевая крышка имеет матовую текстуру, а по краям вверху и внизу выполнена из аналогичного по виду пластика, но с более глянцевым отражением. Переходы из металла в пластик дополнены металлическими линиями, что приятно выделяет смартфон. Отпечатки собираются, но неохотно, и очень быстро удаляются.

Сзади расположили двойную камеру 13 + 5 МП в горизонтальном положении слева. Вместе со вспышкой они образуют отдельный, достаточно длинный блок, который немного выступает, но гармонично вписан в общий дизайн. Нам такое расположение понравилось. Ниже посередине — сканер отпечатка пальца, еще ниже логотип производителя. В самом низу осталось ключевое название смартфона — Aurora.

На верхней боковой грани нет ничего, аудио-разъем находится на нижнем торце. Там же расположена решетка динамика, который звучит достаточно громко и качественно (есть поддержка технологии WAVES MaxxAudio, что дает более объемное звучание). Здесь можно найти и разъем microUSB для зарядки или синхронизации с ПК.

На правой боковой грани разместили две кнопки в традиционном для многих смартфонов месте. Это кнопка питания, имеющая рифленую поверхность, чтобы легче было обнаружить её тактильным ощущением, и кнопка-качелька регулировки звука. Ход кнопок четкий и небольшой, без лишнего шума.

На левой стороне ближе к верху находится лоток для SIM и карты памяти. Сидит он очень плотно и не болтается. Напомним, что поддерживается или 2 SIM или SIM + microSD. Технические характеристики Экран: IPS, 6 дюймов, 1440×720 пикселей, 268 ppi, 2.5D стекло Процессор: 8-ядерный 64-битный MediaTek Helio P25, 2,6 ГГц Графика: Mali-T880 (900 МГц) Операционная система: Android 7.0 Оперативная память: 4 ГБ Встроенная память: 64 ГБ Поддержка карт памяти: microSD до 256 ГБ Связь: 3G, 4G LTE SIM: Dual SIM Dual Standby (DSDS) Беспроводные интерфейсы: Wi­-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Навигация: GPS Камеры: основная 13 + 5 МП (вспышка, автофокус), фронтальная 20 + 8 МП (вспышка, автофокус) Датчики: приближения, освещенности, акселерометр Аккумулятор: 4010 мАч, Li-Polymer Габариты: 160 х 76,9 х 8,2 мм Вес: 189 граммов Дисплей

Смартфон оснастили большим качественным IPS-дисплеем на 6 дюймов с разрешением 1440 х 720 пикселей. Разрешение, как для флагманского устройства BQ не совсем то, что ожидаешь, но на практике все очень неплохо. Даже такая плотность точек дает высокую детализацию, а уровень яркости достаточный. Для удобного просмотра контента даже при ярком свете хватает 50%, запас остается приличный. Днем на солнце картинка тускнеет, но все очень даже читабельно:

Углы обзора максимальные, только немного тускнеет яркость если смотреть на дисплей совсем под углом. Также практически не видно прослойки между дисплеем и защитным стеклом — используется технология in-cell. В общем, качеством изображения мы остались довольны. В золотистой версии немного напрягают черные рамки вокруг дисплея. В черной версии их заметно не будет. Работать со смартфоном удобно еще и благодаря соотношению сторон 18:9, однако по вертикали большой палец не достает до верхнего края.

Присутствует адаптивная регулировка яркости — работает отлично. Экран распознает до 5 одновременных касаний. Привычной настройки дисплея MiraVision здесь нет, но зато есть опция эффектов LCD. Можно выбрать цветовую температуру: нейтральная, холодные цвета и теплые цвета. Мне нравятся холодные оттенки — белый кажется действительно белым. Хотя и стандартные цвета смотрятся вполне нормально. Стоит отметить, что телефоном можно пользоваться и в обычных перчатках — для этого включается отдельная опция в настройках. Также есть функция «Защита зрения» — картинка меняется в цветах, и нагрузка на глаза уменьшается. Программное обеспечение

BQ-6000L Aurora работает под управлением операционной системы Android 7.0 с фирменной оболочкой производителя, которая чем-то напоминает iOS. Немного изменились организация интерфейса, стили иконок и меню. Разные окна и панели открываются свайпами снизу и сверху. Например, привычная панель меню Android находится снизу, а свайпом вверх посреди экрана вызывается меню запуска с настройками лаунчера, рабочего стола, обоев и настройками системы. 1 из 56 Оболочка поначалу немного не привычная, но быстро привыкаешь. Есть предустановленные дополнительные приложения типа Google Яндекс , Nine Store и UC Browser. Если какое-либо из них вам не нравится, всё легко удаляется из настроек смартфона. Официального обновления до Android 8.0 не предвидится, возможно появится неофициальная кастомная, но её придется устанавливать на свой страх и риск. В настройках системы есть и некоторые нестандарные фишки. Например, порадовала настройка светового индикатора, настройки центра уведомлений и управления, функция использования телефона в перчатка, виртуальная кнопка и многое другое. Кнопки управления системой здесь виртуальные, снизу дисплея. Их расположение можно настроить. Плюс хочется отметить большой раздел безопасности, который далеко не заканчивается только настройкой отпечатков пальцев и установкой пароля. Производительность

За производительность Aurora отвечает достаточно шустрый 8-ядерный чип MediaTek Helio P25 с частотой 2,6 ГГц и мощной графикой Mali-T880 (900 МГц). Хотя процессор конца 2016 года и актуальным его не назовешь, но в быстродействии он вполне приличный. В тестах AnTuTu смартфон показал результат — 80 186 баллов. В Geekbench показатели соответствующие классу: 919 баллов в одноядерном режиме, 3924 в многоядерном и 2747 баллов в тесте графики. 1 из 5 Для такой ценовой категории показатель неплохой и говорит о том, что вам будут доступны практически все современные 3D-игры и параллельное использование приложений. Не поддерживается только Vulkan API, поэтому с самыми современными играми могут возникнуть проблемы. Оперативной и общей памяти производитель предусмотрел тоже достаточно — это 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. Последняя дополняется ещё на 256 ГБ карточкой памяти. В процессе использования выяснилось, что в обычном режиме 30% оперативки съедает ОС, а остальное колеблется в зависимости от загрузки приложений. Объем общей памяти также порадовал (сразу доступно порядка 50 ГБ), ведь моделька оснащена мощными камерами и сохранять отснятый материал есть куда. По крайней мере за все время использования мы не смогли забить накопитель до отказа.

С такими параметрами недостатка в производительности вы не будете ощущать в принципе. Все работает плавно, и только если запускать слишком много приложений одновременно или играть в игры на максах можно заметить подвисания.

В производительность также запишем сканер отпечатков пальцев. Он действительно очень быстрый и четкий. Из 100 сканирований была лишь одна ошибка. Сама панель сканера отпечатков углублена лишь чуть-чуть и имеет серебристую окантовку. Камеры

Итак, фишкой смартфона являются его камеры, а именно фронтальная, которая даже лучше основной. Обе камеры сдвоенные и поддерживают эффект боке (размытие заднего фона), а также предлагают огромное количество настроек (включая ручную съемку) и фильтров. 1 из 14 Селфи-камера — это Sony IMX376 20 + 8 МП (f/2.0 + f/2.6) с плавным, но точным автофокусом, и максимальным разрешением 20 мегапикселей. Качество снимков приятно удивили, как при хорошем освещении, так и в условиях низкого освещения. Есть масса настроек: ручная регулировка (фокус, выдержка, светочувствительность, экспозиция), съемка в стиле Polaroid (режим «Фотокарточка»), панорамы, ретушь. Интересной функцией является создание GIF-анимации. Также поддерживается автоматический HDR. Плюсом является выбор между обычным режимом и широкоугольным для съемки с компаний (120 градусов).

Что касается основной камеры, то она получила сдвоенный датчик Samsung S5K5 13 + 5 МП (f/2.0 + f/2.0) с теми же возможностями съемки, но меньшим максимальным разрешением в 13 мегапикселей. Но на практике фронталка показалась все-таки несколько лучше. Наиболее интересна функция боке — при хорошем освещении контур лица различается очень четко. Но объекты с таким эффектом частично может с фоном и размыть. Размытость можно устанавливать самому — от 1 до 7. У основной камеры стоит выделить быстрый двукратный зум в режиме фото (как у iPhone). Возможно, кому-то будет полезен и встроенный сканер штрих-кодов. Примеры фото

Съемка видео Обе камеры могут снимать видеоролики с качеством Full HD в формате 3GP в обычном режиме, в режиме замедленного видео и временного интервала. Видео записанное со звуком получилось очень неплохого качества. Однако есть вопросы к цветопередаче и оптимизации изображения: картинка кажется не очень насыщенной и дрожит при перемещении. Результат смотрим ниже на примере.

Аккумулятор Встроенного аккумулятора на 4010 мАч хватает на пару дней в экономном режиме. При включенном экране на максимальной яркости хватает на 5-6 часов, при проигрывании видео — на 8-9 часов. Для игр может хватить и на 7 часов. В нашем стандартном тесте (Wi-Fi, YouTube на максимальной яркости) полного запаса аккумулятора хватило на 7 часов 20 минут. Очень даже достойно.

Поддерживается быстрая зарядка — аппарат полностью заряжался в среднем 2 часа 33 минуты. В целом, емкость не самая выдающаяся, но в 2018 году мы видим, казалось бы, интересные модели, но с куда более скудным аккумулятором. В систему встроена программа управления питанием, режим энергосбережения с указанием ожидаемого времени работы, оптимизация батареи и функция OTG. С помощью последней можно обмениваться данными со сторонними устройствами или подзаряжать их. Связь

Для связи предусмотрены GSM и 4G LTE, которые настраиваются индивидуально, то есть можно выбрать какая симка будет работать на звонки, интернет (есть функция отслеживания и экономии данных) или сообщения. Никаких нареканий по качеству связи обнаружено не было: собеседник слышит меня отлично, как и я его. Соединение Wi-Fi имеет двухдиапазонную связь и работает отлично как на прием, так и на отдачу. Беспроводной Bluetooth при соединении с гарнитурой показал себя с лучшей стороны. Геолокация традиционно обеспечивается GPS, который находит спутники за 30-35 секунд. Точность определения — 3-10 метров, все в пределах нормы.