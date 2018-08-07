Почему не стоит покупать смартфоны на процессорах MTK?

Не так давно мы выпустили обзор на Redmi 6, который оснащен процессором MTK Helio P22. В комментариях я увидел одну забавную мысль, на которую попытаюсь ответить полноценной статьей.

Комментарий Commandor50 выглядит следующим образом:

Сколько раз уже было сказано (но многие этого слышать не хотят наверное), что МТК выпускают очень приличные процессоры для среднего класса аппаратов. Дело в том что производители 3го эшелона просто не заморачиваются с оптимизацией своих оболочек к процессорам, а просто ставят что попалось под руку, не понимая того что их оболочка может сама по себе тормозить те или иные функции установленного процессора. Например МТК установленные на Asus работают более чем прилично. Но стоит посмотреть на работу тех же чипов в аппаратах «подвальных» китайцев как сразу хочется забыть об МТК как о страшном сне, не разобравшись почему же так происходит. Ещё раз об’ясняю: всё дело в кропотливой оптимизации оболочки к устанавливоемому чипу. На что у 3го эшелона нет либо денег, либо времени и хороших инженеров-компьютерщиков. А МТК, ещё раз скажу, делает очень хорошие чипы! Всё дело в ОПТИМИЗАЦИИ.

Теперь, пожалуй, мой ответ. Хочу отметить, что дело ведь не только в оптимизации. Понятно, что так называемые «ноунейм»-китайцы даже не заморачиваются, и в этом плане Redmi 6, конечно, будет работать отлично. Однако, когда мы обсуждаем процессоры MTK, в первую очередь, речь идет о том, что MediaTek не делится так называемыми «сорсами» (исходным кодом ядра) с производителями и сообществом.

Производители могут купить исходный код, чтобы адаптировать новую версию Android под свои смартфоны, однако в таком случае стоимость аппаратов на данных процессорах резко возрастет. Производителям попросту невыгодно покупать исходный код у MediaTek.

Все производители аппаратного обеспечения и смартфонов должны публиковать исходный код согласно универсальной общественной лицензии GNU (GPL), однако MediaTek нарушает данную лицензию, пытаясь получить как можно больше денег на продаже исходного кода и на продаже новых процессоров. Основной принцип работы MediaTek: мы даем новую версию Android только при покупке смартфона на свежем процессоре.

Итог таков. Из-за жадности MediaTek сообщество не может выпускать самостоятельно различные патчи, исправляющие проблемы с безопасностью, производители не обновляют свои смартфоны до свежей версии Android. Все кастомные прошивки для смартфонов на MediaTek основаны на базе старых ядер, или же сами прошивки попросту подгоняются под конкретные смартфоны. И когда в очередной вы захотите сказать, что MediaTek — это круто, вспомните данный материал.

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