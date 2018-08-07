Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома: виды, обзор производителей

Когда мы покидаем дом на длительное время (например, отправившись в отпуск на пару недель), сложно избавиться от чувства тревоги за сохранность имущества, работоспособность инженерных систем и так далее. Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома помогут осуществить полный контроль, а так же защитить жилище от несанкционированного проникновения. В сегодняшнем обзоре мы и проанализируем самые лучшие модели, их характеристики и установку.

Комплект видеонаблюдения с четырьмя уличными записывающими устройствами

Содержание статьи

1 Системы видеонаблюдения для частного дома: особенности, виды

1.1 Проводные и беспроводные системы: что лучше?

1.2 Аналоговые и цифровые системы — какую выбрать?

1.3 Дополнительные возможности

1.4 На что обратить внимание при выборе камеры видеонаблюдения для дома?

2 Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома: обзор популярных производителей

2.1 Falcon Eye: особенности, обзор популярных моделей

2.2 Zmodo Ipcor: обзор комплектов для видеонаблюдения

2.3 REZON RZ Quattro D — линейка надежных комплектов для видеонаблюдения

2.4 InControl: особенности бренда

2.5 NOVIcam: особенности, модели, отзывы

2.6 Space Technology: особенности бренда

3 Установка видеонаблюдения в частном доме

3.1 Табличка «Ведется видеонабюдение»: фото, назначение

4 Заключение

Системы видеонаблюдения для частного дома: особенности, виды

Для осуществления контроля в квартире достаточно установить камеры лишь внутри помещения, с частным домом все сложнее. Для комплексной защиты необходимо поставить камеры по периметру участка, над входами в дом и на прилегающую территорию. При этом непосредственно в доме нет необходимости устанавливать записывающие устройства. Они нужны, только если вы хотите контролировать работу домашнего персонала.

В зависимости от назначения все системы видеонаблюдения можно разделить на следующие виды:

Уличное. Уличные камеры обычно устанавливаются в местах большого скопления людей (например, вблизи исторических зданий или у входов в крупные торговые центры). Основная задача — фиксировать правонарушения и помогать в расследовании преступлений. Главное — установить предупреждающие о камерах таблички и предупредить специальные органы и съемке.

Уличное устройство с защитным козырьком

Домашнее. Готовый комплект видеонаблюдения для квартиры или дома предназначен для защиты помещений от взлома. Причем наблюдать за происходящим можно из любой точки планеты при помощи интернета. Главное в случае с домом — не направлять камеры на участки соседей, в противном случае их могут демонтировать.

Стильная домашняя камера

Охранное. Предназначены для защиты от взлома и наблюдения за персоналом в офисных помещениях. При установке таких камер нужно получить разрешение от Роскомнадзора , а так же письменно уведомить всех работников. В идеале наличие видеонаблюдения должно быть прописано в коллективном договоре.

Скрытое. Установка скрытых камер в большинстве случаев запрещена, поэтому перед покупкой и монтажом необходимо убедиться в законности своих действий.

Небольшое устройство со светодиодами для скрытого монтажа

Кроме того, существует разделение видеокамер по конструкции:

Купольные.

Корпусные.

Поворотные.

Мини-камеры.

Любая система видеонаблюдения состоит из следующих элементов:

Камеры.

Видеорегистратор.

Линии связи.

Монитор для просмотра изображения.

Блок питания.

Дополнительные элементы (например, датчик движения).

При выборе комплекта в первую очередь необходимо выбрать тип системы: проводную или беспроводную, аналоговую или цифровую.

Проводные и беспроводные системы: что лучше?

По способу передачи видеосигнала все системы видеонаблюдения делятся на проводные и беспроводные. Проводные системы стоят дешевле, однако их монтаж отнимает гораздо больше времени. Кроме этого, беспроводные камеры обладают следующими достоинствами:

Возможность установки камер в самых труднодоступных местах. При устройстве проводных систем необходима прокладка большого количество кабелей, в некоторых местах это сделать проблематично. Поэтому для сложных архитектурных объектов или если территория довольно обширна, лучше выбрать беспроводные камеры видеонаблюдения (wi-fi камеры).

Менять месторасположение камер можно быстро и без особых усилий. Так как к камерам не подведены никакие провода, для перемещения достаточно просто снять их и повесить (при помощи креплений из комплекта) в новое место.

Монтаж можно провести самостоятельно. Монтаж проводной системы является технически сложным главным образом из-за системы кабелей, которые необходимо подобрать правильного сечения, установить защиту на улице и во влажных помещениях, а так же аккуратно проложить (зачастую внутри стен). При установке беспроводных устройств всех этих проблем просто нет.

Если вы хотите купить беспроводные скрытые камеры видеонаблюдения, главное — правильно подобрать все комплектующие к ним (все устройства системы должны быть совместимы). В противном случае полученное изображение будет весьма низкого качества.

Комплекты видеонаблюдения на 4 камеры для улицы — отличное решение для небольшого приусадебного участка

Аналоговые и цифровые системы — какую выбрать?

При помощи объектива фиксируется картинка, которая обрабатывается и передается на принимающее устройство (регистратор) одним из трех способов. В зависимости от способа передачи сигнала камеры видеонаблюдения бывают следующих видов:

Аналоговые. Самые простые и дешевые камеры, отличающиеся высокой надежностью и небольшими функциональными возможностями. Кроме того они сложны в обслуживании, так как для записи и хранения видеоматериала необходимо постоянно менять кассеты. В настоящее время такие камеры применяются довольно редко, так как им на смену пришли более удобные цифровые.

Комбинированные. Такие системы обрели наибольшую популярность в 90-е годы, так как в то время начался стремительный переход от аналоговых устройств к цифровым. Главное достоинство — возможность использовать старые аналоговые камеры и записывать изображение на жесткий диск. Основной недостаток — сложная настройка оборудования, с которой могут справиться только квалифицированные специалисты.

Цифровые. Цифровые камеры наиболее распространены в настоящее время, так как благодаря цифровой передаче сигнала, картинку можно получить наивысшего качества (можно даже приближать изображение). Кроме того, хранить данные, полученные с таких устройств, можно в больших объемах, ведь они не занимают столько места, сколько кассеты. Все записывается на жесткий диск. Плюс, контролировать работу таких камер (некоторых моделей) можно через интернет, что особенно актуально, когда вы уезжаете в отпуск.

Ip-камера для видеонаблюдения через интернет

Покупка комплекта видеонаблюдения на 2 камеры для дома — отличный выбор для контроля небольшого участка на входе в помещение

Дополнительные возможности

Кроме стандартных функций современный готовый комплект системы видеонаблюдения может поддерживать следующие функции:

Возможность записи и архивирования информации в автоматическом режиме (например, камера видеонаблюдения с записью на карту памяти).

Автоматический фокус (не нужно самостоятельно настраивать четкость изображения, особенно важно при съемке движущихся объектов).

Отображение на мониторе изображения сразу с нескольких камер (обычно осуществимо при использовании камер видеонаблюдения с WiFi).

GSM-оповещение при включении камеры по датчику движения (например, может прийти смс-сообщение).

Подсветка.

Наличие герметичного кожуха для защиты.

Камера видеонаблюдения с записью на флешку

На что обратить внимание при выборе камеры видеонаблюдения для дома?

Если вы хотите купить систему видеонаблюдения для частного дома, необходимо обратить внимание на следующие детали:

Место установки. В первую очередь речь идет о том, будет устанавливаться камера внутри или снаружи дома, так как многие устройства не рассчитаны на эксплуатацию при отрицательных температурах (в данном случае нужно купить камеру наружного видеонаблюдения). Кроме того, в некоторых местах не получатся установить проводную камеру.

Скрытая камера для дома с дистанционным управлением при помощи смартфона

Выбрать тип камеры (аналоговая или цифровая).

Купить IP-камеры видеонаблюдения можно недорого, поэтому в настоящее время они наиболее популярны

Нужно определиться с необходимым углом обзора. Уделите особое внимание данному пункту, так как иногда проще поставить несколько дешевых устройств, чем одно дорогое с широким углом обзора.

Нужно ли цветное изображение. Готовые комплекты видеонаблюдения могут содержать как цветные, так и черно-белые камеры. Цветные стоят гораздо дороже, но подумайте, нужно ли вам это.

Интересно! Иногда, для защиты помещения от постороннего вмешательства достаточно купить муляж камеры видеонаблюдения. Цена у него довольно низкая, а отпугивать взломщиков она будет исправно.

Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома: обзор популярных производителей

В настоящее время существует огромное количество фирм, занимающихся производством и продажей систем видеонаблюдения для частного дома. Цены и качество продукции различны, ниже представлены популярные бренды, отличающиеся отличным соотношением цена-качество.

Готовый комплект видеонаблюдения для дачи с камерами разного типа

Falcon Eye: особенности, обзор популярных моделей

Более 10 лет данная компания занимается производством систем безопасности, использую современные разработки. Благодаря большому выбору товаров с разнообразными функциональными возможностями и уникальным дизайнерским оформлением, продукция Falcon Eye пользуется большой популярностью в нашей стране. Особенность компании — постоянное внедрение в производство современных технологий и набор молодых креативных специалистов.

Данная компания российская, поэтому купить готовый комплект системы видеонаблюдения Falcon Eye можно в большинстве специализированных магазинов по весьма привлекательной цене. Компания представляет как готовые комплекты для видеонаблюдения, так и отдельные составные элементы, которые можно компоновать практически как угодно в зависимости от ваших потребностей. Ниже представлены популярные модели камер видеонаблюдения данного бренда.

Модель

Характеристики

Falcon Eye FE-IPC-DPL100P

Тип Цифровая

Горизонтальный угол обзора, °

85 Вертикальный угол обзора, °

85 Разрешение

1280х720

Возможная температура окружающей среды, ℃

-10 — +55 Средняя стоимость, руб 2900

Falcon Eye FE-D720MHD/20M Тип Аналоговая

Горизонтальный угол обзора, °

70 Вертикальный угол обзора, °

70 Разрешение

1280х800

Возможная температура окружающей среды, ℃

0 — +50 Средняя стоимость, руб 1300

Zmodo Ipcor: обзор комплектов для видеонаблюдения

Особенность данной компании — производство беспроводных камер, которыми можно управлять удаленно как при помощи интернета, так и используя мобильную сеть (что особенно важно в деревнях, где часто возникают проблемы с интернетом). Ниже представлен популярный комплект данного бренда.

Модель

Характеристики

Комплектация

Комплект IpCor Основной 8C Тип камер

Цифровая

В данный комплект входят следующие элементы: 4 уличные камеры с возможностью ночной записи; блок питания; комплект кабелей; рекордер; сплитер; пульт; диск для настройки.

Горизонтальный угол обзора, °

85 Вертикальный угол обзора, °

85 Разрешение

704х480

Возможная температура окружающей среды, ℃

-32÷+55 Средняя стоимость, руб 12900

Важно! Жесткий диск в комплект не входит, необходимо купить дополнительно.

REZON RZ Quattro D — линейка надежных комплектов для видеонаблюдения

Компания REZON специализируется на производстве современных домофонов и других охранных систем, в том числе для видеонаблюдения. Особенность компании — продажа оборудования высокого качества по рекордно низким ценам. Ниже представлено описание цена комплекта видеонаблюдения для улицы на 4 камеры.

Модель

Характеристики

Комплектация

RZ Rezon Quattro D Тип камер

Цифровая

В данный комплект входят следующие элементы: 4 уличные камеры; блок питания; соединительные провода; сетевой видеорегистратор; пульт; мышь.

Горизонтальный угол обзора, °

85 Вертикальный угол обзора, °

85 Разрешение

1280х960

Возможная температура окружающей среды, ℃

-40÷+55 Средняя стоимость, руб 17000

Важно! Жесткий диск в комплект не входит, необходимо купить дополнительно.

InControl: особенности бренда

Данная компания занимается производством систем видеонаблюдения всего несколько лет (с 2012 года), но уже стала известна как в России , так и в странах ближнего зарубежья. Главная особенность — широкий ассортимент, среди которого можно найти оборудование как для оснащения небольшого дома, так и для контроля над крупным производством.

Модель

Характеристики

Комплектация

Готовый комплект видеонаблюдения для дома на 2 камеры InControl ДОМ-2 2M Тип камер

Цифровая

В данный комплект входят следующие элементы: 2 уличные камеры с возможностью ночной съемки; блок питания; соединительные провода; сетевой видеорегистратор; пульт; мышь.

Горизонтальный угол обзора, °

90 Вертикальный угол обзора, °

90 Разрешение

1080х640

Возможная температура окружающей среды, ℃

-40÷+50 Средняя стоимость, руб 10500

Важно! Жесткий диск в комплект не входит, необходимо купить дополнительно.

NOVIcam: особенности, модели, отзывы

Больше 15 лет данная компания реализует свою продукцию в России и странах СНГ. Главная особенность — узкая специализация, благодаря чему достигается наивысшее качество товара. Купить видеокамеру для видеонаблюдения данного бренда можно по доступной цене, так как компания осуществляет полный цикл производства, что позволяет минимизировать расходы.

Интересно! NOVIcam оснащает камерами не только частные коттеджи, но крупные предприятия в России, Казахстане и других странах.

Модель

Характеристики

Комплектация

NOVIcam AK14W (ver.471)

Тип камер

Цифровая

В данный комплект входят следующие элементы: 4 уличные камеры; блок питания; соединительные провода; компактный видеорегистратор; пульт; диск для настройки; комплект крепежа; жесткий диск.

Горизонтальный угол обзора, °

84 Вертикальный угол обзора, °

84 Разрешение

960х576

Возможная температура окружающей среды, ℃

-45÷+60 Средняя стоимость, руб 16800

Space Technology: особенности бренда

Российская компания 7 лет предоставляющая услуги по комплексному оснащению видеонаблюдением. Главное достоинство — удобное расположение складов по всей России, благодаря чему доставка товара происходит в кротчайшие сроки.

Модель

Характеристики

Комплектация

Space Technology Комплект-HOME LIGHT

Тип камер

Цифровая

В данный комплект входят следующие элементы: 4 внутренние камеры; блок питания; компактный видеорегистратор; диск для настройки; комплект крепежа.

Горизонтальный угол обзора, °

85 Вертикальный угол обзора, °

85 Разрешение

1920х1080

Возможная температура окружающей среды, ℃

-10÷+60 Средняя стоимость, руб 27500

Установка видеонаблюдения в частном доме

Если вы хотите установить видеонаблюдение для частного дома своими руками, необходимо последовательно выполнить следующий порядок действий:

Выбрать места для камер и составление плана будущей системы. Система видеонаблюдения для дачи или дома будет полноценно защищать вашу территорию только при установке достаточного числа записывающих устройств с достаточным углом обзора.

Монтаж камер. Самый простой случай — монтаж уличной камеры видеонаблюдения с записью на флешку или управлением при помощи WIFI, так как в данном случае нет необходимости прокладывать сложную систему кабелей.

Прокладка и обжимка кабелей.

Установка блока питания. Подключение камеры к видеорегистратору происходит при помощи кабелей, главное — правильно подобранное сечение.

Установка видеорегистратора и жесткого диска. Самостоятельно довольно сложно провести монтаж видеонаблюдения. Цена работ специализированных фирм относительно невысока, поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые еще и правильно настроят вашу систему.

Монтаж уличного записывающего устройства

Табличка «Ведется видеонабюдение»: фото, назначение

Видеосъемка людей должна проводиться только с их согласия, как минимум, вы обязаны их предупредить о записи видео. В противном случае, такие действия считаются неправомерными в соответствии со статьей 137 УК РФ.

Важно! Табличка должна быть установлена в видном месте при входе в помещение.

Табличка «Внимание, ведется видеонаблюдение»

Табличка о предупреждении ведения съемки

Заключение

Покупка и установка готового комплекта видеонаблюдения — отличное решение для защиты вашего дома от постороннего вмешательства. Главное — правильно подобрать оборудование, ведь от этого зависит надежность его работы и уровень защиты.