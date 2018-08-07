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Xiaomi запрещает возвращаться на старые прошивки
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Xiaomi запрещает возвращаться на старые версии прошивок в смартфонах 

Ferra.ru 12 часов назад
Фото: Ferra
Компания активировала функцию anti-rollback в смартфонах Redmi 6 Pro и Mi 6X с выпуском новой версии прошивки MIUI 10. Это означает, что смартфоны нельзя «откатить» к более ранним версиям прошивки после апдейта.
Как поясняет производитель на официальном форуме MIUI Community, новая функция призвана поддерживать стабильность системы и гарантировать безопасность моделей, а попытка откатиться к более ранним версиям прошивки чревата полным выходом смартфона из строя до совершенно бесполезного состояния.
В прочем, если Xiaomi Redmi 6 Pro не обновлялся до MIUI 10 China Development ROM версии 8.7.30 или Stable ROM версии 9.6.16 и выше, а Xiaomi Mi 6X — до MIUI 10 China Development ROM версии 8.8.6 и Stable ROM версии 9.6.4.0 и выше, то откат для них всё ещё возможен.
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