Беспроводные мини камеры для скрытого видеонаблюдения: особенности, обзор

Нередки случаи, когда злоумышленники проникают в квартиру или частный дом. При этом взлом жилища происходит посредством разрушения ограждающих конструкций, вскрытия окон и дверей. Кроме того, нередки случаи угона автомобилей, взлома офисов и других коммерческих помещений. При этом не всегда есть возможность установить обычную камеру из-за неудобного расположения или неподходящих внешних условий. Обезопасить себя можно, поставив беспроводные мини камеры для скрытого видеонаблюдения по периметру дома, над входом в офис или в салоне автомобиля.

Беспроводная мини-камера может иметь довольно скромные размеры

Содержание статьи

1 Типы видеокамер для скрытого видеонаблюдения

1.1 Аналоговые и цифровые миниатюрные камеры скрытого видеонаблюдения

1.1.1 Аналоговые камеры видеонаблюдения

1.1.2 Цифровые камеры видеонаблюдения

1.2 «Шпионские» мини-камеры для скрытого видеонаблюдения

2 Беспроводные мини камеры для скрытого видеонаблюдения

2.1 Достоинства и недостатки беспроводных мини-камер для скрытого видеонаблюдения

2.2 Законно ли использовать камеры видеонаблюдения?

3 Как выбрать беспроводную скрытую камеру для квартиры или дома?

4 Установка скрытого видеонаблюдения в квартире или доме

5 Цены мини-камер для скрытого видеонаблюдения: обзор популярных моделей

6 Вывод

Типы видеокамер для скрытого видеонаблюдения

Основой любой системы видеонаблюдения является камера, которая фиксирует картинку и передает ее на монитор или компьютер. В зависимости он назначения, способа установки и обработки полученных данных, различают несколько видов видеокамер. От того, насколько грамотно было подобрано устройство во многом зависит безопасность дома (или другого частного или коммерческого помещения), поэтому каждый вид стоит разобрать подробно.

Камера с Wi-Fi управлением

В зависимости от особенностей конструкции камеры бывают:

Корпусные. Самые простые модели, могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения. Для защиты от неблагоприятных погодных условий оборудованы защитным кожухом.

Корпусная камера

Поворотные. Благодаря поворотному механизму способны фиксировать движущиеся объекты.

Поворотное устройство способно снимать все помещение

Купольные. Такие модели непрерывно поворачиваются во всех плоскостях, за счет чего достигается панорамная съемка.

Купольное устройство

Миниатюрные. Мини камеры для скрытого наблюдения в квартире, доме или другом помещении (в том числе шпионские мини-камеры) — отличное решение, если запись должна проводиться незаметно для посторонних глаз. Они оснащены специальным объективом, диаметром менее миллиметра, за счет чего имеют наиболее компактные размеры в сравнении со всеми вышеперечисленными видами.

Миниатюрное устройство можно спрятать в каком-либо предмете интерьера

В настоящее время миниатюрные устройства являются самыми совершенными и удобными из всех видов камер для видеонаблюдения. Ведь их можно вмонтировать в потолок, ограждающие конструкции, сделать незаметной частью деталей интерьера. По форме такие камеры могут быть цилиндрическими, конусными или квадратными. Кроме того, широкое распространение получили модульные камеры (или бескорпусные), которые можно максимально скрыть путем полной заделки в стену.

По способу передачи информации — проводными и беспроводными. Установка беспроводных миникамер для видеонаблюдения возможна в труднодоступных местах, кроме того, такой монтаж предпочтителен, если выбранное место монтажа является временным.

Аналоговые и цифровые миниатюрные камеры скрытого видеонаблюдения

По способу обработки поступающего сигнала камеры скрытого наблюдения бывают:

Аналоговые.

Цифровые.

Для одних задач лучше подойдут аналоговые, для других — цифровые, поэтому к выбору типа устройства стоит подойти очень внимательно.

Дистанционное управление может быть осуществлено только с устройством цифрового типа

Аналоговые камеры видеонаблюдения

В аналоговых камерах сигнал поступает в виде напряжения, то есть аналогового сигнала. Такие устройства обычно являются частью целой системы приборов: монитор, регистратор и так далее. Принцип работы у них следующий:

Световой поток, пройдя через линзу, попадает на матрицу.

Появляется изображение.

По кабелю видеосигнал поступает в принимающее устройство.

Картинка появляется на мониторе.

Достоинства камер аналогового типа:

Совместимость приборов системы разных производителей.

Монтаж и настройка — быстрые и легкие процессы, не требующие каких-либо навыков и специальных приспособлений.

Видео записывается без задержек и остановок.

Возможность добавить в комплект устройство, записывающее звук.

Низкая стоимость в сравнении с цифровыми устройствами.

Недостатки:

Отсутствует защита от постороннего вмешательства.

Возможны помехи при использовании кабелей не из комплекта.

Нельзя запустить трансляцию через интернет, а так же подключить устройство к компьютеру.

Плохое качество изображения.

Обычно такие камеры устанавливают для охраны небольшой площади. Чаще всего они являются корпусными, миниатюрные же модели чаще бывают цифровыми.

Небольшое проводное аналоговое устройство

Цифровые камеры видеонаблюдения

Такие камеры передают цифровой сигнал хорошего качества, поэтому отлично подходят для контроля над большой территорией или сразу несколькими объектами, так как благодаря видеорегистратору, можно вывести на монитор сразу несколько изображений. Процессы, происходящие при работе данного устройства:

Световой поток, пройдя через линзу, попадает на матрицу.

Свет преобразуется в электрический (цифровой) сигнал.

Сигнал обрабатывается микропроцессором.

При помощи кабеля или вай фай приемника (в случае с мини-камерами с вай фай для скрытого видеонаблюдения) сигнал передается на видеорегистратор.

Картинка появляется на экране (при этом изображение сразу записывается на жесткий диск).

Достоинства цифровых камер:

В приборе сразу есть микрофон и динамик (видео— и аудио идут одним каналом), поэтому можно записать звук и связаться с нарушителем без подсоединения дополнительных устройств.

Возможно установить беспроводные мини-камеры для скрытого видеонаблюдения в квартире, доме или других помещениях (аналоговые камеры могут передавать информацию только посредством кабеля).

В прибор встроен микропроцессор с оперативной памятью и программным обеспечением, поэтому возможно записывать циклические дорожки.

Можно установить беспроводную миникамеру для видеонаблюдения с датчиком движения и настроить, чтобы устройство включалось только при его реагировании на постороннее вмешательство.

Высокий уровень защиты от постороннего вмешательства.

Небольшая цифровая камера может быть настольного исполнения

Недостатки:

Высокая цена в сравнении с аналоговыми устройствами.

Возможно, при записи будет пропущены небольшие куски видео (это болезнь всех цифровых устройств).

Стоит отметить, что монтаж таких камер не стоит проводить самостоятельно, так как они являются технически сложными электронными устройствами. Кроме того, перед началом работы их необходимо правильно настроить, поэтому доверьте установку профессионалам, тогда ни один участок не останется без контроля.

«Шпионские» мини-камеры для скрытого видеонаблюдения

«Шпионские» мини-камеры — самый интересный и современный вид из всех вышеописанных. Их можно спрятать в игрушки, предметы интерьера, ювелирные украшения, поэтому с помощью них можно незаметно для посторонних глаз записывать все, что происходит в квартире (особенно актуально для слежки за действиями няни).

Устройство, замаскированное под саморез, не будет замечено даже самыми внимательными

В настоящее время сняты все ограничения с продаж таких устройств, поэтому купить скрытую Wi-Fi камеру видеонаблюдения можно в любом специализированном интернет-магазине.

Важно! Большинство камер самого маленького размера (например, которые можно спрятать в ювелирные украшения) по закону нельзя применять для слежки. Они по большей мере являются игрушками с плохим качеством звука, изображением и малой емкостью аккумулятора.

Мини камеры видеонаблюдения с записью на карту памяти

Главные особенности таких камер:

Компактные размеры. Большинство моделей не превышает 2-3 см в ширину.

Высокое качество записи изображения. Если качество записи имеет для вас определяющее значение, выбирайте устройство с HD качеством фиксирующее не менее 30 кадров в секунду.

Надежность и долговечность.

Широкие возможности для использования.

Беспроводные мини камеры для скрытого видеонаблюдения

Беспроводные мини камеры видеонаблюдения получили широкое распространение как в частной жизни, так и для охраны коммерческих площадей. Что же они собой представляют?

Начнем с корпуса устройства. Чаще всего корпус в маленьких камерах для скрытого видеонаблюдения отсутствует. Такие модели состоят из радиоэлементов, матрицы, платы и объектива, которой монтируется посредством резьбового соединения в центр этой платы.

Бескорпусное устройство можно вмонтировать в стену

Существуют и корпусные устройства, главные достоинства которых: надежная защита всех элементов и возможность включить в прибор дополнительных компонентов (например, микрофона или светодиодов для ночной съемки, которые автоматически включаются при наступлении сумерек). Кроме того, обязательным элементом устройства является гнездо для карты памяти.

Небольшая камера цилиндрической формы

Среди дополнительных функций стоит выделить:

Возможность включения при срабатывании датчика движения.

Ночная съемка.

Интересно! Обычно объектив таких камер легко снять и заменить. Поэтому необязательно покупать новую камеру при изменении параметров съемки (такая необходимость может появиться при расширении территории, которую необходимо охранять, в данном случае подойдет широкоугольный объектив).

Сферы применения камер данного типа:

Обеспечение безопасности мест общественного пользования (например, площадей, автомобильных магистралей). Благодаря мини-камерам можно фиксировать правонарушения, а так же оперативно находить преступников.

Контроль над качеством работ на производстве.

В торговых павильонах наблюдение за покупателями помогает выявить воров.

Скрытое видеонаблюдение в квартире позволяет выявить неправомерные действия персонала (гувернантки, уборщицы и так далее).

Установить камеру можно на лестничной площадке

Достоинства и недостатки беспроводных мини-камер для скрытого видеонаблюдения

В настоящее время такие камеры пользуются популярностью по следующим причинам:

Повышенная защита от взлома (как механического, так и программного).

Высокое качество изображения. В большинстве современных устройств можно выбрать качество картинки перед записью, от которого зависит возможность приближения интересующего объекта и количество требуемой памяти для сохранения видео.

Возможность установки в самых труднодоступных местах. В случае с проводными устройствами необходимо прокладывать кабель. Причем, желательно, делать это еще на стадии строительства объекта, то есть должен быть проект видеонаблюдения. Так как прокладка коммуникаций должна отвечать правилам пожарной безопасности. В данном же случае никаких коммуникаций не прокладывается, поэтому монтаж значительно упрощается.

Простота установки и ремонта как самой камеры, так и дополнительного оборудования. Здесь важно, чтобы установкой занимался профессионал, тогда дальнейших проблем при эксплуатации не возникнет.

Мини камера, работающая на батарейках

Невозможность определения «слепых зон» камеры злоумышленником. Опытный вор может быстро и безошибочно определить, какие места обозримы для камеры. Если же устройство скрытое, сделать это невозможно.

Быстрый демонтаж и перенос на новое место. При смене места установки камеры не нужно прокладывать новые кабели, поэтому данный процесс занимает меньше времени в сравнении с проводными устройствами.

Возможность добавления новых камер в систему без каких-либо ремонтных работ.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Установка собственными руками возможна, но велика вероятность возникновения ошибок и проблем при эксплуатации.

Энергопотребление таких устройств выше, чем обычных проводных.

Законно ли использовать камеры видеонаблюдения?

Скрытая съемка в квартире — отличный способ обезопасить себя, своих близких и имущество от злоумышленников. Наиболее распространенный случай — установка мини-камер для слежки за действиями домашнего персонала, но законно ли это? Скрытое наблюдение возможно только, если персонал об этом предупрежден (что предусматривает 137 и 138 статьи уголовного кодекса Российской Федерации ).

При этом сама запись видео попадает под уголовную ответственность. Конечно, лучше предупредить няню о наличие в доме записывающих устройств, однако вы не обязаны указывать на их место нахождения, таким образом, вы сможете избежать наигранности действий персонала.

Желательно предупредить персонал о камерах

Однако есть и другой выход — не говорить о камерах, а в случае недовольства работой няни, просто мягко попросить ее удалиться. В таком случае никто не узнает о наличии записывающих устройств.

Если же вы незаконно установили камеры, и на них попала запись воровства, жестокого обращения с животными и так далее, не бойтесь идти в суд. Несмотря на неправомерную установку, записи с камер будут учитываться при решении суда, а вы, скорее всего, не понесете ответственность за их монтаж.

Как выбрать беспроводную скрытую камеру для квартиры или дома?

Чтобы правильно выбрать и купить беспроводную миникамеру для видеонаблюдения, необходимо разобраться в ее характеристиках:

Размер. В зависимости от места установки и особенностей съемки можно выбрать наиболее подходящий размер видеокамеры.

Качество съемки. Например, в случае установки камеры в квартире нет необходимости покупать устройство с максимальным качеством.

Возможность записи в темное время суток. Не во всех устройствах есть данная функция, обычно такие камеры покупают для уличного использования.

Угол обзора. Важная характеристика, так как в некоторых случаях одна камера с широким углом обзора может заменить несколько узконаправленных устройств.

Возможность удаленного доступа. Многие покупают камеры для наблюдения за домом в период отсутствия (например, уезжая в отпуск). Конечно, можно просмотреть отснятый материал по приезду, но удобнее онлайн наблюдать за происходящим. Обратите внимание, что далеко не все камеры имеют такую возможность.

Объем встроенной памяти.

Наличие датчика движения.

Цветопередача. В некоторых случаев нет смысла переплачивать за цветное изображение, черно-белого будет вполне достаточно.

Способ передачи информации. Существует несколько вариантов: запись на флешку, передача видео по вай фай, синхронизация с мобильным устройством через GPRS. В последнем случае подразумеваются камеры GSM, их применяют там, где использование вай фай невозможно. Единственный недостаток — необходимость оплаты и поддержания в рабочем состоянии сети Интернет.

Устройство, вмонтированное в ручку, передает данные при помощи Wi-Fi Наличие защиты.

Стоимость.

Цена беспроводных мини камер для скрытого видеонаблюдения зависит от качества всех вышеперечисленных функций и известности бренда.

Выше перечислены лишь основные параметры и наиболее популярные функции. Многие современные камеры обладают более широким спектром возможностей, о которых вам расскажут в специализированных магазинах.

Интересно! К настоящее время купить беспроводную скрытую Wi-Fi камеру видеонаблюдения для дома можно по весьма привлекательной цене, так как данное направление активно развивается, что позволяет уменьшить расходы при производстве.

Установка скрытого видеонаблюдения в квартире или доме

При монтаже камер видеонаблюдения в первую очередь необходимо определиться с их количеством и местом установки. Для этого решите, какие площади должны быть отображены на камерах.

Скрытая камера видеонаблюдения для дома

При выборе места расчертите план помещений и нанесите на него зоны, перекрываемые камерами из предполагаемых мест установки. При этом обратите внимание, чтобы камерам не мешали стены, комнатные растения и другие предметы интерьера.

В некоторых случаях требуется съемка всех зон приусадебного участка. Тогда, чтобы избежать «слепых зон», требуется установить большое количество устройств, для хранения записей с которых понадобится жесткий диск большого объема, к тому же ин будут потреблять довольно много электроэнергии. В такой ситуации лучше установить меньшее количество беспроводных мини-камер с датчиками движения. Они буду включаться только при необходимости, а значит и место на носителе, и потребляемая энергия будут расходоваться экономней.

Скрытая миникамера видеонаблюдения с датчиком движения

После выбора места монтируем блок питания, желательно, чтобы он был максимально приближен к электросети. И устанавливаем саму камеру при помощи креплений в комплекте.

Далее происходит ее настройка, в инструкции все подробно описано, но данное оборудование является довольно специфическим, поэтому предпочтительней доверить эту работ профессионалам.

Цены мини-камер для скрытого видеонаблюдения: обзор популярных моделей

Сколько стоит беспроводная мини камера видеонаблюдения? Все зависит от популярности бренда, качества картинки, наличия дополнительных функций и главное — незаметности. Купить скрытую мини видеокамеру для видеонаблюдения можно в одном из многочисленных интернет-магазинов. Главное — удостовериться в его надежность, изучив отзывы в интернете.

Название

Характеристики

Особенности

Мини камера видеорегистратор SQ8 Mini DV Частота съемки

30fps

Наличие ночного режима съемки. Цена скрытой IP камеры видеонаблюдения в данном случае весьма привлекательна, поэтому устройство пользуется большой популярностью.

Вес 26 г.

Размеры:

25х22х20 мм Разрешение:

HD Ready 1280х720, FullHD 1920х1080

Активный режим работы

до 4 часов

Цена:

2490 р Мини-камера MiniDV MD-80 Частота съемки

30fps

Особенность данной скрытой WiFi камеры видеонаблюдения для дома — возможность включения по звуковому датчику, причем режим ожидания может быть выставлен до 10 дней.

Вес 120 г.

Размеры:

130х110х52 мм Разрешение:

720х215, 480 Активный режим работы

до 2 часов

Цена:

990 р Мини Камера Qq5 Частота съемки

30fps

Датчик движения, инфракрасная подсветка, возможность записи видео во время зарядки. Цена цветной беспроводной мини камеры для скрытого видеонаблюдения немаленькая, однако она компенсируется длительной автономной работой и высоким качеством изображения.

Вес 44 г.

Размеры:

54х25х23 мм Разрешение:

1280х720

Активный режим работы

до 2 часов

Цена:

5800 р Скрытая Камера Мини Y2000

Частота съемки

30fps

Автофокус, хороший микрофон, работа от аккумуляторов до 3 часов.

Вес 30 г.

Размеры:

25х25х25 мм Формат видео:

640х480

Активный режим работы

до 4 часов

Цена:

4800 р Скрытая камера лампочка

Частота съемки

30fps

Наличие датчика движения и возможности дистанционного управления.

Вес 130 г.

Размеры:

75х75х125 мм Формат видео:

1280х720

Режим активной работы

не ограничено от сети

Цена:

2490 р Вывод

Купить скрытую камеру видеонаблюдения для дома можно в любом специализированном магазине за весьма скромную сумму. Главное узнать, не будете ли вы в данном случае нарушать закон. Иначе в случае обнаружения вашей камеры возможна как административная, так и уголовная ответственность.