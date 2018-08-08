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«Парящая» колонка Meizu Gravity поступила в продажу
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«Парящая» колонка Meizu Gravity поступила в продажу 

News.ru 13 часов назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Специалисты занимались проектированием гаджета в течение двух лет.
Разработка имеет довольно напряжённую историю появления, так как представители Meizu начали собирать средства для производства колонки на платформе Indiegogo ещё в мае 2016 года. Вскоре компания заявила, что презентация устройства состоится в первой половине 2017 года, однако этого не произошло.
Конструкция устройства позволяет создать эффект зависания в воздухе при взгляде под определенным углом. Гаджет оснащён двойными динамиками мощностью в 10W, а также чипом Dirac HD Sound и улучшающим качество звука. Умная колонка от Meizu может подключаться к устройствам по Bluetooth для воспроизведения музыки, а также имеет доступ к интернету через связь со смартфоном, на котором должна быть установлена специальная программа Gravity App. Гаджет поступит в продажу с 10 августа. После появления на мировом рынке Meizu Gravity оценили в $146, пишет GizmoChina.
Ранее News.ru сообщил, что компания Meizu представила два новых флагмана — Meizu 16 и 16 Plus. Оба устройства получили сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей.
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