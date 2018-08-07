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Игровой смартфон Asus ROG Phone уже можно предзаказать
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Игровой смартфон Asus ROG Phone уже можно предзаказать 

Игромания.ру 12 часов назад
Фото: Игромания.ру
Игровой смартфон Asus ROG Phone был представлен в начале июня. С тех пор компания хранила молчание относительно цен и сроков выхода, однако теперь предполагаемая стоимость известна.
Финский онлайн-магазин Telia начал принимать предварительные заказы на новинку за 1000 евро. Правда, нужно учесть, что в Финляндии высокие налоги, так что среднерыночная цена может составить 900-1000 долларов.
Те, кто закажет ROG Phone, получат в подарок гарнитуру ROG Delta Headset (это плюс почти 200 долларов). Кроме того, в комплекте со смартфоном идёт AeroActive Cooler — модуль с охлаждающим вентилятором и дополнительными портами.
В Telia обещают начать поставки в середине сентября. Напомним, что новинка базируется на процессоре Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, а также имеет AMOLED экран с частотой обновления до 90 Гц и поддержкой HDR.
Также обещана целая серия различных док-станций. Они позволят превратить Asus ROG Phone в игровую консоль вроде Nintendo Switch, мини-ноутбук и много чего ещё.
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