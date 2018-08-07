Игровой смартфон Asus ROG Phone уже можно предзаказать

Игровой смартфон Asus ROG Phone был представлен в начале июня. С тех пор компания хранила молчание относительно цен и сроков выхода, однако теперь предполагаемая стоимость известна.

Финский онлайн-магазин Telia начал принимать предварительные заказы на новинку за 1000 евро. Правда, нужно учесть, что в Финляндии высокие налоги, так что среднерыночная цена может составить 900-1000 долларов.

Те, кто закажет ROG Phone, получат в подарок гарнитуру ROG Delta Headset (это плюс почти 200 долларов). Кроме того, в комплекте со смартфоном идёт AeroActive Cooler — модуль с охлаждающим вентилятором и дополнительными портами.

В Telia обещают начать поставки в середине сентября. Напомним, что новинка базируется на процессоре Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, а также имеет AMOLED экран с частотой обновления до 90 Гц и поддержкой HDR.

Также обещана целая серия различных док-станций. Они позволят превратить Asus ROG Phone в игровую консоль вроде Nintendo Switch, мини-ноутбук и много чего ещё.