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Анонсирован HubblePhone — концептуальный смартфон, который никогда не сделают
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Анонсирован HubblePhone — концептуальный смартфон, который никогда не сделают 

TechCult 13 часов назад
Фото: TechCult
Несколько лет назад компания Turing Robotic Industries представила модель смартфона Turing Phone с диковинным функционалом. Но почти сразу подала на банкротство и новинка до магазинов даже не добралась. Недавно выяснилось, что как коммерческая структура, Turing Robotic Industries очень даже жива и готова заинтриговать нас новым смартфоном HubblePhone. Выглядит сие, как пародия на старые телефоны-раскладушки, со здоровенным шарнирным механизмом, куда зачем-то со всех сторон приделали сенсорные экраны. И не какие-нибудь, а «Hybrid-Glass-PMMA Over AMOLEDs», как указано в спецификации. Зачем так много? Например, потому что каждая из половинок аппарата работает под собственной ОС Keplerian на базе FreeBSD, плюс есть объединяющая система на Android 9.0.
Как у хорошего монстра из мифов, сердца смартфона разнесены по телу, есть в каждом сегменте устройства и представлены чипами Snapdragon 855, которых нет в прайсе у производителя. Наверное, потом что здесь реализован «эмоциональный машинный интеллект», что бы это не означало. И есть целых шесть цифровых камер, самая крутая из которых имеет матрицу на 60 Мп и 15-кратный зум. Добавьте к этому заявленную поддержку сетей 5G в каждой половинке смартфона — вот такое ноу-хау.
Turing Robotic Industries обещает, что начнет продажу HubblePhone в 2020-ом, по цене $2749 за штуку. Якобы, прототип нуждается в доработке, после чего станет первейшим из флагманов в своей отрасли. Но специалисты лишь скептически хмыкают, подозревая очередную аферу.
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