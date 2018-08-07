Ещё
Частоту «Нашего радио» хотят подвинуть ради еще одной станции в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частоту «Нашего радио» хотят подвинуть ради еще одной станции в Москве 

Инфо 24 14 часов назад
Фото: Инфо 24
На Останкинскую телебашню в рамках эксперимента установят два устройства сложения сигналов радиопередатчиков. По данным источников РБК, прорабатывается техническая возможность появления в Москве еще одной частоты в FM-диапазоне —101,5 МГц. В этом случае «Нашему радио» придется сместиться на частоту 101,8 МГц и перенести вещательный передатчик из Хорошево-Мневников в Останкино. Сейчас «Наше радио» вещает в столице на 101,7 МГц. Станция входит в «Мультимедиа Холдинг» члена Совета Федерации Виталия Богданова. Поставку устройств сложения сигналов заказало ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Такие устройства предназначены для объединения сигналов нескольких передатчиков на одну антенну. В техзадании ФГУПа сказано, что устройства нужны для передатчиков 101,5 МГц и 101,8 МГц.
В пресс-службе компании заявили, что закупка проводится в рамках «эксперимента для определения возможностей оптимизации частотного спектра в Москве и Московской области». Подробности там уточнять не стали. Столичный FM-диапазон переполнен, в нем сейчас вещают более 50 радиостанций. В 2007 году на конкурсах были разыграны, как тогда казалось, последние доступные FM-частоты — 93,6МГц, 96 МГц, 96,6 МГц и 99,2 МГц. Однако в 2015 году Роскомнадзор неожиданно объявил конкурс на новую частоту 105 MГц, для которой пришлось «подвинуть» англоязычное радио Moscow FM (сейчас — Capital FM) с 105,2 на 105,3 МГц.
Рыночная стоимость FM-частоты в столице оценивается в 8–12 млн долларов. При этом возможность вещания на новой частоте, образованной в 2015 году, обошлась собственнику радиостанции значительно дешевле — в 512 тысяч долларов по действовавшему курсу.
Инфо 24: последние новости
Эксперты назвали пять правил «ухода» за смартфоном в жару ВВС Испании запретили охранять Прибалтику из-за ЧП с ракетой Звезду фильмов «Такси» Сами Насери избили в московском баре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян168
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой295
США обратились к РФ по поводу вывода войск18
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии201
100 тысяч заключенных хлынут на рынок труда9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение