Частоту «Нашего радио» хотят подвинуть ради еще одной станции в Москве

На Останкинскую телебашню в рамках эксперимента установят два устройства сложения сигналов радиопередатчиков. По данным источников РБК, прорабатывается техническая возможность появления в Москве еще одной частоты в FM-диапазоне —101,5 МГц. В этом случае «Нашему радио» придется сместиться на частоту 101,8 МГц и перенести вещательный передатчик из Хорошево-Мневников в Останкино. Сейчас «Наше радио» вещает в столице на 101,7 МГц. Станция входит в «Мультимедиа Холдинг» члена Совета Федерации Виталия Богданова . Поставку устройств сложения сигналов заказало ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Такие устройства предназначены для объединения сигналов нескольких передатчиков на одну антенну. В техзадании ФГУПа сказано, что устройства нужны для передатчиков 101,5 МГц и 101,8 МГц.

В пресс-службе компании заявили, что закупка проводится в рамках «эксперимента для определения возможностей оптимизации частотного спектра в Москве и Московской области ». Подробности там уточнять не стали. Столичный FM-диапазон переполнен, в нем сейчас вещают более 50 радиостанций. В 2007 году на конкурсах были разыграны, как тогда казалось, последние доступные FM-частоты — 93,6МГц, 96 МГц, 96,6 МГц и 99,2 МГц. Однако в 2015 году Роскомнадзор неожиданно объявил конкурс на новую частоту 105 MГц, для которой пришлось «подвинуть» англоязычное радио Moscow FM (сейчас — Capital FM) с 105,2 на 105,3 МГц.

Рыночная стоимость FM-частоты в столице оценивается в 8–12 млн долларов. При этом возможность вещания на новой частоте, образованной в 2015 году, обошлась собственнику радиостанции значительно дешевле — в 512 тысяч долларов по действовавшему курсу.