Как правильно выбрать камеру видеонаблюдения

Какими качествами должна обладать камера видеонаблюдения? Многие думают, что камера должна быть максимально напичкана всеми возможными дополнениями — только тогда она обеспечит лучшую безопасность. В итоге — переплата за ненужные функции. В этой статье мы расскажем о разных условиях монтажа камер видеонаблюдения и посоветуем тебе подходящие модели для различных мест.

Для подъезда

Существует большое количество видео, на которых видно, как люди пытаются сломать или украсть камеры видеонаблюдения. Поэтому в первую очередь они должны обладать антивандальными свойствами. Ещё одна нужная в таких камерах функция — детекторы движения. Не будет же камера расходовать трафик и место на карте памяти на съёмку пустого помещения? Пример такой камеры — антивандальная уличная IP-камера CamDrive CD400. Она обладает всеми качествами, описанными выше, плюс имеет мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием, цифровую систему шумоподавления, комплектуется объективом на выбор, снимает в мегапиксельном разрешении до 25 кадров в секунду и позволяет просматривать видеоизображение с мобильных устройств. Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания позволяет точно настроить камеру для любых типов помещений. Отметим, что камера проста и удобна в настройке и монтаже и может быть подключена как к источнику постоянного тока напряжением 12 вольт, так и питаться по технологии PoE, что существенно упрощает её монтаж. Камеру можно монтировать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Купить камеру видеонаблюдения для подъезда →

Для наружного наблюдения

Это оборудование необходимо для обеспечения безопасности периметра территории. Важным в такой камере является наличие высокой степени защиты от погодных условий, а также стабильная работа при низких температурах. Можешь обратить внимание на GSM-камеру CD630-4G, в комплекте с которой идёт USB-модем 3G/4G, позволяющий эксплуатировать камеру там, где нет возможности проводного подключения к интернету. ИК-подсветка позволяет записывать качественное изображение в тёмное время суток на расстоянии до 25 метров. Камера не требует настройки, и всё, что нужно, — это закрепить её на нужном месте и включить. Одна из отличительных особенностей — степень защиты IP66, а также возможность работы при низких температурах — до -45 градусов по Цельсию. Просматривать изображение можно с компьютера и любых мобильных устройств. Камера может использоваться не только для обеспечения безопасности, но и, к примеру, для удалённого контроля за рабочими при строительстве загородного дома. Купить камеру видеонаблюдения для наружного наблюдения →

Для дома

Главное назначение камеры для дома — охрана имущества, а также слежение за няней (если у тебя есть дети). После всех этих скандалов, когда няни издеваются над детьми, камера видеонаблюдения — один из самых важных элементов безопасности. Камере для дома не нужно разрешение FullHD или 4K — достаточно 720p и даже меньше. Ну и, конечно, дизайн камеры для дома должен быть минималистичным и современным. Пример такой камеры — CamDrive CD120, которая имеет разрешение 640x480. Может показаться, что этого мало, но для дома — в самый раз. Камера поддерживает Wi-Fi, что позволяет транслировать данные на компьютер без использования проводов. Камера имеет детектор движения с регулировкой чувствительности и работает в двух режимах: постоянная запись или по детектору движения. Встроенный микрофон записывает качественный звук. Также отметим минималистичный дизайн и возможность установки не только на стену, но и на любую горизонтальную поверхность без закрепления. Купить камеру видеонаблюдения для дома →

Для офиса

Если ты владелец бизнеса, то знаешь, что камеры в офисе — это не только защита от кражи вещей компании сотрудниками, но и контроль за временем их прихода и ухода, а также за их работой. Камера для офиса должна обладать качественным микрофоном, который сможет записывать звук на расстоянии.

Пример камеры для офиса — CamDrive CD330. Встроенная цифровая система шумоподавления позволяет слышать буквально каждое слово, сказанное сотрудниками, благодаря чему можно улучшить качество обслуживания. Отличительная особенность этой модели — наличие двухсторонней связи, которая позволяет не только слышать, но и воспроизводить звук. Камера оснащена ИК-подсветкой с дальностью до 8 метров, позволяющей записывать видео в темноте. Также камера может отправлять оповещения о движении по СМС или электронной почте. Купить камеру видеонаблюдения для офиса →

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