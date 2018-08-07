Полгода с MacBook Air. Мне не понравилось

Полгода с MacBook Air. Мне не понравилосьПрошло уже полгода с момента покупки мной MacBook Air. Это, безусловно, неплохой ноутбук.

В качестве первого портативного компьютера мне в редакции долгое время рекламировали именно «эйр». Он компактный, легкий, удобный в использовании и так далее.

Ну я и решил взять себе 13-дюймовую модель 2013 года с 8 ГБ оперативной памяти. Увы, на деле я не нашёл ему достойного применения.

Экран MacBook Air просто ужасен

Я прекрасно знал, что в ультрабуке установлен не Retina-дисплей, и поначалу даже, вроде как, привык к нему. Правда, хватило меня ненадолго.

Из-за отсутствия нормальной матрицы большинство элементов выглядит отвратно. Каждый пиксель, каждая лишняя точка на дисплее или в приложении — все это видно невооружённым взглядом.

А если накатить на Air новую macOS Mojave и включить темное оформление интерфейса, то косяки экрана будут видны ещё лучше.

Кроме того, антибликовое покрытие не спасает на солнце вообще. Даже при максимальной яркости. Стоит вам днём в ясную погоду сесть где-нибудь с ним на лавочке, лучи солнца буквально закроют весь обзор. На экране будет видно ровно ничего.

iPad все ещё удобнее MacBook

Год назад я уже рассказывал, как люблю iPad mini за свою компактность и мобильность. Сейчас все ещё я не готов отказаться от своих слов.

Зачастую мне было быстрее и проще достать планшет и делать на нем какие-то несложные задачи, нежели тянуться за ноутбуком. Особенно это касается новостей, которые мы часто публикуем на сайте. То картинку подправить, то текст набросать: все это делается ровно в два раза быстрее, чем на «маке».

А мощности даже того же Mini 4 хватает с головой для простой обработки фотографий и быстрого редактирования текста. Зачем мне здоровенная 13-дюймовая махина, которая не намного-то и мощнее самого маленького планшета Apple

Ну вот скажите мне по существу. В чем конкретно Air обходит iPad? Программ больше? С таким же успехом я могу открыть приложение на Windows через TeamViewer на iPad и мгновенно выполнять ещё более трудоемкие задачи. Скорости интернета более чем достаточно, чтобы быстро обработать снимок или видеоролик.

Лично я для обработки фотографий и изображений использую Pixelmator, который достаточно круто справляется с форматированием картинок.

Кроме того, «мак» занимает очень много места. Его нужно носить с собой, как минимум, в рюкзаке. Тот же iPad Mini 4 можно кинуть в большой карман штанов, либо попросту нести в руке.

Чтобы добраться до редактора на MacBook, вам нужно:

1. Достать и поставить ноутбук (либо взять в руку) — примерно 15 секунд.

2. Открыть крышку и ввести пароль (если нет Apple Watch) — ещё 5 секунд.

3. Открыть программу из Dock — 1 секунда на открытие и около 5 секунд на загрузку.

Итого: 5 действий и 26 секунд для быстрого открытия нужного приложения.

Чтобы добраться до редактора на iPad, вам нужно:

1. Достать планшет, нажать кнопку Home и разблокировать планшет — 2-3 секунды.

2. Открыть приложение из Dock — 1 секунда на открытие и около 4-5 секунд на загрузку.

Итого: 3 действия и от 7 до 9 секунд для быстрого открытия нужного приложения.

7 против 26 секунд. И здесь планшет выигрывает по скорости реакции.

Думаете, я эти цифры взял из воздуха? Попробуйте сами. Любопытны ваши результаты.

Мой вам совет: берите MacBook 12 первым ноутбуком

Имхо, если вы хотите реальной разницы с портативными планшетами Apple, начните с MacBook 12”. В нем установлен отличный экран, неплохое железо, он все так же компактен и энергоэффективен.

«Воздушный» ноутбук уже не вытягивает как по компактности и дизайну, так и по производительности. Да, в более новых моделях установлено современное «железо», но его достаточно лишь для самых базовых задач. Шаг влево, шаг вправо, и вы уже ничего не можете. Да и возможности для модификации ультрабука попросту нет.

С MacBook Air вы попросту испортите все впечатления от ноутбуков купертиновцев. В нынешнем своём виде «эйр» должен умереть. MacBook 12” — самый нормальный среди компактных вариантов.