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Можно брать. Зарядка для iPhone от Xiaomi с внезапным сюрпризом
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Можно брать. Зарядка для iPhone от Xiaomi с внезапным сюрпризом 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Зарядка для iPhone от Xiaomi с внезапным сюрпризомЗарядок для iPhone никогда не бывает много. Одну нужно держать дома, вторую приобрести для работы, а третью — про запас (для поездок или на случай поломки одной из первых двух).
Фирменные зарядки Apple — это хорошо, но есть кое-что ещё.
Блок питания для iPhone от Xiaomi. С виду обычная
Вот пожалуйста: мощная многопортовая зарядка для смартфонов от Xiaomi.
Выглядит ничего так. Компактный блок питания с двумя USB, простой лаконичный корпус чёрного цвета. Уставшим от белых блоков Apple рекомендую.
USB-порты выдают от 1.2А при 12В до 3А при 5В. Кто ничего не понял, это много. iPhone X зарядится за 2 часа с нуля, а iPhone 8 Plus — за 2,5 часов.
Отмечу, что при одновременном использовании портов зарядка выдаст 3А на оба — то есть будет работать вполовину медленнее максимальной мощности. Пожалуй, это единственный недостаток. Если будете подключать какой-нибудь iPad Pro, второй порт лучше не занимать.
Ладно, теперь главное. Это портативный аккумулятор!
Да. Прямо в блоке питания спрятана батарейка. И не одна, о нет.
Емкость аккумулятора в этой зарядке (странное сочетание слов, правда?) составляет 6 500 мАч! Этого хватит, чтобы два раза полностью зарядить iPhone X или Plus, либо трижды подпитать iPhone 7.
Как это работает? Заряжаете смартфон через блок питания от розетки, а если нужно срочно бежать — хватаете устройство с собой и продолжаете в дороге.
Получается практически идеальный PowerBank. Всегда заряжен и готов к работе.
В устройстве имеется транзитная зарядка: первым делом девайс подпитывает подключенные смартфоны, а лишь потом пополняет запас встроенной батареи.
Кроме того, присутствует поддержка быстрой подзарядки Quick Charge 3.0, но владельцам iPhone это ничего не даст. Сорри.
Вот же китайцы умные. Зарядка и аккумулятор сразу — почему до сих пор Apple не додумалась до такого?
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В тему: Аккумулятор Xiaomi с LTE-модемом для отпуска и поездок
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