Можно брать. Зарядка для iPhone от Xiaomi с внезапным сюрпризом

Можно брать. Зарядка для iPhone от Xiaomi с внезапным сюрпризомЗарядок для iPhone никогда не бывает много. Одну нужно держать дома, вторую приобрести для работы, а третью — про запас (для поездок или на случай поломки одной из первых двух).

Фирменные зарядки Apple — это хорошо, но есть кое-что ещё.

Блок питания для iPhone от Xiaomi. С виду обычная

Вот пожалуйста: мощная многопортовая зарядка для смартфонов от Xiaomi.

Выглядит ничего так. Компактный блок питания с двумя USB, простой лаконичный корпус чёрного цвета. Уставшим от белых блоков Apple рекомендую.

USB-порты выдают от 1.2А при 12В до 3А при 5В. Кто ничего не понял, это много. iPhone X зарядится за 2 часа с нуля, а iPhone 8 Plus — за 2,5 часов.

Отмечу, что при одновременном использовании портов зарядка выдаст 3А на оба — то есть будет работать вполовину медленнее максимальной мощности. Пожалуй, это единственный недостаток. Если будете подключать какой-нибудь iPad Pro, второй порт лучше не занимать.

Ладно, теперь главное. Это портативный аккумулятор!

Да. Прямо в блоке питания спрятана батарейка. И не одна, о нет.

Емкость аккумулятора в этой зарядке (странное сочетание слов, правда?) составляет 6 500 мАч! Этого хватит, чтобы два раза полностью зарядить iPhone X или Plus, либо трижды подпитать iPhone 7.

Как это работает? Заряжаете смартфон через блок питания от розетки, а если нужно срочно бежать — хватаете устройство с собой и продолжаете в дороге.

Получается практически идеальный PowerBank. Всегда заряжен и готов к работе.

В устройстве имеется транзитная зарядка: первым делом девайс подпитывает подключенные смартфоны, а лишь потом пополняет запас встроенной батареи.

Кроме того, присутствует поддержка быстрой подзарядки Quick Charge 3.0, но владельцам iPhone это ничего не даст. Сорри.

Вот же китайцы умные. Зарядка и аккумулятор сразу — почему до сих пор Apple не додумалась до такого?

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