Евгений Касперский предсказал крах iPhone в 2010 году 

Евгений Касперский предсказал крах iPhone в 2010 годуВосемь лет назад основатель Лаборатории Касперского дал интервью журналу PC Avisor. Выдержки из интервью публиковал 3DNews.
Рассуждая о мобильных устройствах и увядающих позициях рынка десктопников, Евгений Касперский спрогнозировал дальнейшую судьбу iPhone.
iPhone осталось жить не больше 5 лет.
Дело было в 2010 году. Тогда шла активная охота за неофициальным iPhone 3GS, а Apple тихонечко готовила полностью переосмысленный iPhone 4 со стеклянной панелью.
По мнению Евгения Касперского, iPhone должен был умереть к 2015 году. Как раз в это время (интервью основатель антивируса давал в апреле 2010) Apple била очередные рекорды по продажам и праздновала успех iPhone 6 и 6 Plus.
Через месяц компания покажет, возможно, сразу три новых айфона. Неужели смартфоны Apple уже мертвы?;)