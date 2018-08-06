Евгений Касперский предсказал крах iPhone в 2010 году

Рассуждая о мобильных устройствах и увядающих позициях рынка десктопников, Евгений Касперский спрогнозировал дальнейшую судьбу iPhone.

iPhone осталось жить не больше 5 лет.

Дело было в 2010 году. Тогда шла активная охота за неофициальным iPhone 3GS, а Apple тихонечко готовила полностью переосмысленный iPhone 4 со стеклянной панелью.

По мнению Евгения Касперского, iPhone должен был умереть к 2015 году. Как раз в это время (интервью основатель антивируса давал в апреле 2010) Apple била очередные рекорды по продажам и праздновала успех iPhone 6 и 6 Plus.

Через месяц компания покажет, возможно, сразу три новых айфона. Неужели смартфоны Apple уже мертвы?;)