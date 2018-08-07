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Samsung наладила выпуск «домашних» SSD на 4 терабайта
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Samsung наладила выпуск «домашних» SSD на 4 терабайта 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Samsung сообщила о старте серийного производства твердотельных накопителей емкостью в 4 терабайта. «Домашние» SSD ориентированы на обычных пользователей, а не на корпоративных клиентов.
Производительность новинок не уступает обычным SSD-накопителям SATA: устройства показывают скорость последовательного чтения в 540 Мбайт/с, записи — в 520 Мбайт/с. Диски используют 4-битную память типа V-NAND — технологию «трехмерной» флеш-памяти, которая отличается особо высокой плотностью записи данных, — что позволяет им хранить на треть больше информации, чем 3-битная память.
Помимо 4 ТБ, будут выпущены варианты на 1 и 2 ТБ в форм-факторе 2,5 дюйма. На все модели Samsung дает 3-летнюю гарантию.
SSD-накопители объемом 4 ТБ для предприятий компания выпустила два года назад — по цене $1499 за штуку. Сколько будут стоить модели потребительского класса, в Samsung не уточняют. Релиз дисков намечен на этот год.
∎Рекорд емкости SSD, установленный Samsung, побили спустя месяц читайте также
В феврале Samsung анонсировала диск-рекордсмен, емкость которого достигает 30,72 терабайта. На устройство с таким объемом памяти можно записать свыше 5700 фильмов в качестве Full HD. Спустя месяц достижение корейцев побила фирма Nimbus Data, представившая накопитель ExaDrive DC100 на основе 3D-флеш памяти в стандартном 3,5-дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA. Емкость его составляет 100 терабайт.
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