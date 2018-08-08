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Samsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынка
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Samsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынка 

Популярная механика 7 часов назад
Фото: Популярная механика
Новое поколение твердотельных накопителей Samsung использует память QLC NAND, хранящую в одной элементарной ячейке четыре бита информации. По словам компании, в сравнении предыдущими, 3-битными SSD новые накопители обладают большей плотностью хранения данных, не теряя при этом в скорости: так, Samsung утверждает, что скорость чтения и скорость записи в SSD нового поколения будут достигать 540 и 520 МБ/с соответственно.
Новые SSD используют интерфейс SATA и будут выполнены в форм-факторе 2,5 дюйма; помимо варианта емкостью 4 ТБ, будут варианты и на 1 и 2 ТБ. Ожидается, что устройства выйдут позже в этом году, однако пока точные сроки и цены не сообщаются.
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