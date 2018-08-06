Ещё
Представлен смарт-кошелек OraSaifu, поддерживающий криптовалюту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлен смарт-кошелек OraSaifu, поддерживающий криптовалюту 

Gizmonews 9 часов назад
Фото: Gizmonews
Оказывается, и кошельки можно усовершенствовать: OraSaifu — устройство, напоминающее по габаритам смартфон, наделенное цветным экраном и являющее собой аналог кошелька. В него можно загрузить уже имеющиеся карты, как кредитные, так и дебетовые. Перед совершением покупки достаточно выбрать подходящую.
Оплата осуществляется бесконтактным способом по NFC. Смарт-кошелек также умеет хранить криптовалюты и наделен поддержкой ряда популярных проектов. Чтобы с криптовалютой было проще работать, гаджет был дополнен камерой, способной сканировать QR-код, заполняя криптокошелек. При этом, устройства OraSaifu способны взаимодействовать между собой для осуществления перевода денег кому-либо. Все, что нужно, — выбрать карточку, указать сумму и поднести кошельки друг к другу.
Гаджет получил 4-дюймовый HD-дисплей и весит 65 граммов. Работает он от встроенного аккумулятора, которого хватит на неделю работы. Для полной зарядки устройства потребуется час. Стоимость кошелька составляет $119, а его поставки начнутся в середине осени текущего года.
Gizmonews: последние новости
Motorola представила первый 5G-смартфон Turing Robotics представила смартфон HubblePhone с четырьмя экранами Panasonic представила серию ударопрочных гаджетов Toughbook
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»473
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»528
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси20
В Петербурге ликвидируют разрушительный пожар в отеле
Опровергнут миф о появлении человека50
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение