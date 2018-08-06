Представлен смарт-кошелек OraSaifu, поддерживающий криптовалюту

Оказывается, и кошельки можно усовершенствовать: OraSaifu — устройство, напоминающее по габаритам смартфон, наделенное цветным экраном и являющее собой аналог кошелька. В него можно загрузить уже имеющиеся карты, как кредитные, так и дебетовые. Перед совершением покупки достаточно выбрать подходящую.

Оплата осуществляется бесконтактным способом по NFC. Смарт-кошелек также умеет хранить криптовалюты и наделен поддержкой ряда популярных проектов. Чтобы с криптовалютой было проще работать, гаджет был дополнен камерой, способной сканировать QR-код, заполняя криптокошелек. При этом, устройства OraSaifu способны взаимодействовать между собой для осуществления перевода денег кому-либо. Все, что нужно, — выбрать карточку, указать сумму и поднести кошельки друг к другу.

Гаджет получил 4-дюймовый HD-дисплей и весит 65 граммов. Работает он от встроенного аккумулятора, которого хватит на неделю работы. Для полной зарядки устройства потребуется час. Стоимость кошелька составляет $119, а его поставки начнутся в середине осени текущего года.