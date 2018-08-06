Еще одна августовская презентация Samsung

В августе 2018 года, помимо помимо Unpacked, в ходе которой представят Galaxy Note 9, состоится еще одна важная презентация Samsung, на которой ожидается анонс двух Galaxy новой линейки.

30 августа 2018 года компанией Samsung будет проведена еще одна важная презентация, сообщает Виктор Христов (Victor Hristov) на страницах ресурса phonearena.com. Почему еще одна? Как известно, 9 августа текущего года состоится Samsung Unpacked, в ходе которой публике будет показан долгожданный Galaxy Note 9.

Samsung покажет Galaxy Watch перед IFA?

Презентация состоится за день до официального начала технологической выставки IFA в Берлине. Компания уже начала рассылать приглашения.

По слухам, на презентации анонсируют новые смартчасы Galaxy Watch, которые станут преемником популярных Gear S3.

Умные часы, как отмечается, будут представлены в двух размерах — гигантские 46-миллиметровые и более компактные 42-миллиметровые. Обе модели будут круглыми и станут работать под управлением программной платформы Tizen, развиваемой компанией Samsung. Для устройств будет характерна вращающаяся рамка. Ожидается также добавление поддержки новых функций, в том числе — новых упражнений (до сорока). Gear S3 поддерживает около 10 различных упражнений.

Galaxy Note 9 и Galaxy Watch станут самыми значимыми новыми устройствами, которыми компания Samsung порадует ценителей своих продуктов во второй половине текущего года.

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