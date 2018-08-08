iPhone 7 и iPhone 6s на iOS 12 beta 6 работают быстрее

iPhone 7 и iPhone 6s на iOS 12 beta 6 работают быстрееДва дня назад Apple выпустила шестую бета-версию операционки iOS 12. Из заметных изменений системы можно отметить:

появление трех новых градиентных обоев

обновление иконки AirPlay в музыкальном виджете (в центре управления и на экране блокировки)

новый значок фотобиблиотеки в iMessage

коррекция дизайна в Часах

скругленный экран при запуске картинки-в-картинке на iPad

Но самое интересное, что iOS 12 beta 6 стала еще немного быстрее актуальной релизной iOS 11.4.1. Ребята с YouTube-канала iAppleBytes сравнили скорость работы интерфейса на iPhone 6s и iPhone 7, опробовав обе операционки.

На этих моделях прорисовка интерфейса происходит немного быстрее, чем на iOS 11.4.1. Особенно это заметно при запуске приложения Камера, вызове диалогов с блоком клавиатуры, открытии фотографий из Галереи.

Ситуация с iPhone 6 и iPhone 5s схожа. Оба смартфона на iOS 12 beta 6 загружаются быстрее, но производительность в тестах незначительно просела (по сравнению с beta 5). Все еще наблюдаются лаги при прорисовке интерфейса.

До выхода финальной версии iOS 12 остается еще около месяца, но уже сейчас можно смело сказать, что Apple сделала серьезный шаг в сторону оптимизации операционки даже для старых устройств.

Не стоит забывать, что тот же iPhone 5s был представлен пять лет назад, но Apple по-прежнему поддерживает обновление системы для этой модели. В сегменте Android-смартфонов выпущенные пять лет назад гаджеты уже по несколько лет не видели глобальных апдейтов.