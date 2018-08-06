Решена проблема с перегревом нового MacBook Pro

Знаменитый американская марка согласился с существованием проблемы и исправил ее с помощью обновления операционной системы.

Неприятная особенность нового поколения ноутбуков премиум-класса MacBook Pro от Apple получила огласку благодаря видеообзору блогера из США Дейва Ли. Оказалось, что скорость работы дорогого девайса значительно снижается при перегреве. К слову, находчивый пользователь нашел собственный способ выхода из положения и предложил любопытный лайфхак подписчикам своего канала на YouTube: для нормализации работы устройства его нужно было поместить в морозильную камеру. Представители компании Apple принесли свои извинения клиентам и объяснили, что сбои в работе MacBook Pro и снижение его производительности вызваны недостатками программного обеспечения. Производитель в кратчайшие сроки выпустил обновление для операционной системы macOS High Sierra 10.13.6, дополненное кодом для системы охлаждения, установка которого, по заверениям разработчиков, решит проблему с перегревом и, как следствие, занижением заявленных показателей. Примечательно, что проблема касалась моделей с 15-дюймовым монитором на шестиядерном процессоре Intel Core i9, тактовая частота которого составляет 2,9–4,8 ГГц. Работа же его «младшего», 13-дюймого «брата», на четырехъядерном Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц никаких нареканий не вызывала.

Другие проблемы

Презентация новейшего MacBook Pro состоялась 12 июля. Для многих поклонников выход каждой «яблочной» новинки становится настоящим событием. Фанаты готовы часами стоять под дверью салона и даже платить деньги за место в очереди желающих стать обладателем вожделенного гаджета. Однако модные устройства не всегда оправдывают ожидания владельцев. Так, помимо проблем с системой охлаждения, разработчикам Apple пришлось так или иначе устранять некоторые другие досадные недочеты в работе своих продуктов. Например, американский сервис iFixit, специализирующийся на ремонте электроники, выразил опасение, что у пользователей могут возникнуть сложности с резервным копированием данных, поскольку в обновленной версии MacBook Pro отсутствует слот для коннектора, который позволял изымать информацию с материнской платы в случае поломки. Теперь, чтобы не допустить полной потери данных, пользователь вынужден будет прибегать к регулярному использованию сервиса Time Machine. Еще один момент, на который стоит обратить внимание любителям продукции Apple, — это новый тип клавиатуры. С одной стороны, механизм «бабочка», пришедший на смену устаревшим «ножницам», увеличивает скорость набора текста и делает процесс практически бесшумным, но с другой — делает прибор более уязвимым. Дело в том, что привычный механизм был видоизменен и усовершенствован. В обновленном устройстве каждая клавиша как бы запаяна в силиконовую оболочку, что в отдельных случаях может приводить выходу клавиатуры из строя. Чтобы компенсировать это неудобство, компания Apple продлила гарантию на данную серию ноутбуков до четырех лет. Впрочем, перечисленные недостатки компенсируются непревзойденной мощностью устройства, а также емким аккумулятором, способным работать без подзарядки целые сутки, и стильным аллюминевым корпусом.