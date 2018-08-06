Игровой смартфон Razer Phone 2 выйдет к концу года

Вице-президент Razer Чен Сяопин в ходе выставки China Joy официально подтвердил дату выпуска нового смартфона в будущем году. При этом он не уточнил модель, однако, по мнению наблюдателей, речь идёт об игровом Razer Phone 2. Инсайдеры полагают, что таким образом «Лезвие» может отметить годовщину выхода первой модели.

Сяопин уточнил, что смартфон получит новейшую однокристальную систему Qualcomm . Возможно, речь идёт о Snapdragon 855, которая появится в этом году. Новинке приписывают поддержку мобильных сетей пятого поколения и более ёмкий, чем в актуальной модели, аккумулятор. Иные спецификации не уточняются, однако наверняка стоит ждать не менее 8 ГБ ОЗУ, экран на 120 Гц и высококлассную систему охлаждения.

Отметим, что текущая версия основана на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и получила аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч.

В целом, мода на игровые смартфоны явно ширится, несмотря на скептическое отношение многих геймеров. А учитывая, что Razer была первой компанией, выпустившей такое устройство, логично ожидать продолжения.