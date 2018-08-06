Sony, время выпускать PlayStation Phone

Или мы чего-то не знаем, или компания Sony понятия не имеет, что делать со своими смартфонами. Их продажи нельзя назвать впечатляющими, компания совершенно не занимается маркетингом и не следит за дизайнерскими трендами. Несмотря на это, смартфоны Xperia остаются дорогими. В этот момент хочется поддержать идею, которая родилась у наших коллег из Android Authority. Подразделение смартфонов может спасти PlayStation Phone.

В отличие от подразделения смартфонов, игровое подразделение компании Sony чувствует себя отлично. PlayStation 4 можно однозначно назвать успешным продуктом. Нельзя сказать, что компания не старалась сделать что-то игровое и мобильное. Были даже успешные попытки. Давайте вспомним, что предлагала Sony.

Sony Ericsson Xperia Play

В 2011 году Sony выпустила что-то вроде PlayStation Phone. Xperia Play работал на Android и был оснащён выдвижным игровым контроллером. Это был смелый эксперимент в духе старой Nokia, но продолжения линейка не получила. Проблема была в поддержке разработчиками. Игровой телефон был, а игр для него не было.

Когда-то портативные игровые консоли от Sony были очень популярными, но их последнюю модель PSP Vita сегодня редко можно увидеть у кого-нибудь в руках. Все дело в том, что смартфоны пришли ей на замену. Мы постоянно носим смартфоны и планшеты с собой. Они являются более многофункциональными, чем игровые консоли, а игры для Android стали гораздо лучше.

Remote Play

Если у вас есть смартфон Xperia и PlayStation 4, вы можете настроить стриминг игр с приставки на экран смартфона. Вам потребуется контроллер. Это интересное, но не самое изящное решение. Оно создано для игры в кровати. Вы не сможете играть в поездке или в очереди на приём к специалисту по игровой зависимости.

Самое время для PlayStation Phone

И тут мы приходим к тому, что Sony могла бы вновь попытать удачу с чем-то вроде Xperia Play. Смотрите, сколько причин:

PlayStation — это популярный и узнаваемый бренд, который не нуждается в продвижении.

Появляется рынок игровых смартфонов, на котором уже есть Razer Phone, Xiaomi Black Shark, Honor Play, Nubia Red Magic и Asus ROG Phone.

Эта ниша не занята гигантами вроде Samsung и Apple

Есть отличные игры для Android и Sony может сделать больше.

В заключение хотелось бы привести цитату коллег из Android Authority:

Когда думаете о Samsung, представляете Galaxy. Когда думаете об Apple, представляете iPhone. Когда миллиарды по всему миру думают о Sony, они не представляют Xperia, они представляют PlayStation.