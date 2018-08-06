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Q Ventures и Q Explorist: представлены стильные смарт-часы нового поколения от Fossil
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Q Ventures и Q Explorist: представлены стильные смарт-часы нового поколения от Fossil 

Android Insider 12 часов назад
Фото: Android Insider
Американский производитель часов Fossil представил две новых модели смарт-часов Q Ventures HR и Q Explorist HR. Обе новинки, помимо стильной внешности, готовы предложить своему владельцу встроенный пульсометр, GPS-модуль и возможность бесконтактной оплаты посредством Google Pay.
Несмотря на идентичность форм обеих моделей, они отличаются по цвету, внешнему оформлению и габаритам. Q Venture имеет диаметр 40 мм, в то время как Q Explorist — 45 мм. Кроме того, можно выбрать версию с минималистично гладким безелем, а можно — с украшенным искусственными кристаллами.
Fossil Q Ventures и Q Explorist — цена
Отличия между моделями, впрочем, не помешали производителю установить на них идентичный ценник, который зависит только от того, выберет ли пользователь кожаный ремешок или металлический браслет. В первом случае с вас попросят 255 долларов, тогда как во втором — всего на 20 долларов больше.
Помимо встроенного GPS-модуля, который обеспечит возможность использования часов для трекинга маршрута на пробежках без необходимости подключения к смартфону, Q Ventures и Q Explorist способны выдержать погружение под воду на глубину до 30 метров.
В основе смарт-часов лежит процессор неизвестного производства, работающий вкупе с 4 ГБ встроенной памяти. Ее можно использовать для загрузки приложений, фотографий и музыки. В роли программной платформы используется Android Wear, которую, к сожалению, не осилили обновить до Wear OS.
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