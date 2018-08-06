Honor Note 10 анонсирован официально: почти 7-дюймовый дисплей, CPU & GPU Turboи и жидкостное охлаждение

В этом году 6-дюймовые смартфоны стали нормой. Благодаря небольшим рамкам вокруг дисплея они кажутся относительно небольшими. Однако некоторые производители идут дальше, выпуская еще более крупные аппараты. Huawei обновила свою довольно старую линейку Note, выпустив модель Honor Note 10.

Honor Note 10 — это массивный аппарат с 6,95-дюймовым дисплеем с разрешением 2220 х 1080 точек, соотношением сторон 18.5:9 и тонкими рамками сверху и снизу. Здесь установлена AMOLED панель, которая закрыта стеклом 2.5D. Задняя часть тоже закрыта стеклом со специальным металлическим нано-покрытием, которое дает интересные эффекты переливов. Всего доступно два цвета: фантомный синий и черный.

Смартфон поддерживает HDR10 — смотреть контент будет одно удовольствие. Также при просмотре видео будет включаться искусственный интеллект, который будет улучшать качество картинки. Понравится и звук — установлены симметричные стерео-динамики с поддержкой Dolby Atmos. Может понравиться и режим разделенного экрана.

Кроме дисплея фишкой Honor Note 10 является специальная кнопка CPU Turbo. По нажатию очищаются фоновые процессы и улучшается производительность в играх. Также эту кнопку можно назначить и на другие функции. Например, на запись геймплея или быстрый снимок. Для ускорения графики есть функция GPU Turbo. Также аппарат использует жидкостную систему охлаждения «THE NINE».

Honor Note 10 работает на флагманском процессоре Kirin 970, а объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт (опционально). Стоит отметить и аккумулятор — 5000 мАч. Такой емкости точно будет хватать на день работы. Поддерживается быстрая зарядка 5V 4.5A, благодаря чему аппарат заряжается всего за 2 часа.

Что касается камер, то Honor Note 10 получил заднюю двойную камеру 16MP + 24MP f/1.8 с поддержкой AIS (стабилизация изображения с искусственным интеллектом). Также есть режимы распознавания сцен, beauty mode для селфи и боке. Спереди стоит 13-мегапиксельная камера светосилой f/2.0. Операционная система — Android 8.1 Oreo с фирменным интерфейсом EMUI 8.2.

За Honor Note 10 будут просить такие деньги:

— 6GB + 64GB Price: $410 — 6GB + 128GB Price: $468 — 8GB + 128GB Price: $527