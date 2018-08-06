Представлен безрамочный смартфон LG Q8 (2018) со стилусом

Компания LG Electronics представила новый смартфон в Q-серии. Модель LG Q8 2018 года дебютировал вскоре после урезанного флагмана LG Q7.

LG Q8 получил безрамочный дизайн, металлический корпус, защиту от воды и пыли на уровне IP68, соответствие военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, поддержку функций на базе искусственного интеллекта QLens, горизонтальный режим. Отдельно стоит отметить стилус со специальным слотом для него в корпусе, возможность быстро делать заметки и редактировать GIF.

Смартфон оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 5 Мп, 16-мегапикельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, FM -радио, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 160,1 x 77,7 x 8,4 мм, а вес — 172 грамма.

Смартфон LG Q8 (2018) предлагается в чёрном и синем цветах по цене 470 долларов США.