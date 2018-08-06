Xiaomi Mi Pad 4 засветился с кодовым названием M1806D9W

Упоминания Xiaomi Mi Pad 4 недавно нашли в коде страниц официального сайта компании. Ожидается, что этот планшет будет представлен вместе со смартфоном Mi Max 3 и Redmi 6 Pro. Презентация уже запланирована на июль. Новый планшет был обнаружен еще и на China Compulsory Certification (3C) под кодовым названием M1806D9W. В листике эта модель «таблетки» описывалось как устройство, которое поддерживает зарядку в режиме 5V/2A. А вот емкость аккумулятора будет, судя по всему, меньше, чем у предшественника, — всего 6000 мАч.

Планшет будет поддерживать 5.8GHz/2.4GHz dual-band Wi-Fi и, похоже, выйдет только в модификации с Wi-Fi. Ожидается, что сзади будет стоять неплохая для планшета 13-мегапиксельная камера, фронталка будет 5-мегапиксельной. Управлять устройством будет 8-ядерный чип Snapdragon 660 с частотой 2 ГГц. О накопителе и оперативной памяти ничего не известно. Экран будет иметь соотношение сторон 18:9.