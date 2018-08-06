Ещё
Xiaomi Mi Pad 4 засветился с кодовым названием M1806D9W
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi Mi Pad 4 засветился с кодовым названием M1806D9W 

Карельские вести 19 часов назад
Фото: Карельские вести
Упоминания Xiaomi Mi Pad 4 недавно нашли в коде страниц официального сайта компании. Ожидается, что этот планшет будет представлен вместе со смартфоном Mi Max 3 и Redmi 6 Pro. Презентация уже запланирована на июль. Новый планшет был обнаружен еще и на China Compulsory Certification (3C) под кодовым названием M1806D9W. В листике эта модель «таблетки» описывалось как устройство, которое поддерживает зарядку в режиме 5V/2A. А вот емкость аккумулятора будет, судя по всему, меньше, чем у предшественника, — всего 6000 мАч.
Планшет будет поддерживать 5.8GHz/2.4GHz dual-band Wi-Fi и, похоже, выйдет только в модификации с Wi-Fi. Ожидается, что сзади будет стоять неплохая для планшета 13-мегапиксельная камера, фронталка будет 5-мегапиксельной. Управлять устройством будет 8-ядерный чип Snapdragon 660 с частотой 2 ГГц. О накопителе и оперативной памяти ничего не известно. Экран будет иметь соотношение сторон 18:9.
Карельские вести: последние новости
Honor Note 10 анонсирован официально: почти 7-дюймовый дисплей, CPU & GPU Turboи и жидкостное охлаждение Snapdragon 855 поступил в массовое производство HTC U12 Life получит Snapdragon 636 и 6-дюймовый дисплей 18:9
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»482
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»551
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси34
Опровергнут миф о появлении человека52
В Петербурге ликвидируют разрушительный пожар в отеле11
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение