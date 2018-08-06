Названы самые быстрые Android-смартфоны июля

Разработчики популярного мобильного бенчмарка (программы для тестирования вычислительной производительности) AnTuTu объявили Android-смартфоны, оказавшиеся самыми производительными в июле. Чемпион остался прежним, но в остальном списке произошли подвижки.

Вести.Ru

Данные в ежемесячном отчете AnTuTu отражают не максимальный балл в единичном тестировании, а средние результаты более чем 1000 тестов для каждой модели, проведенных в период с 1 по 31 июля.

Возглавляет рейтинг второй месяц подряд Xiaomi Black Shark — специализированный игровой смартфон, оснащенный разогнанным процессором Snapdragon 845 с жидкостной системой охлаждения, 8 ГБ оперативной памяти и совместимый с подключаемым по Bluetooth геймпадом. Аппараты Black Shark в июле в среднем получали 292 977 балла в тесте AnTuTu. Это больше, чем тот же смартфон показывал в июне — на производительности отразилось обновление прошивки.

На втором месте новинка — Oppo Find X с тем же процессором и объемом памяти, что у лидера рейтинга, но уже без игрового тьюнинга. Аппарат оснащен уникальным выдвижным модулем камеры, который позволил добиться рекордно малых рамок вокруг экрана. Средний балл Oppo Find X в тесте составил 286 589.

На третье место со второго спустился в июле Vivo NEX — другой смартфон почти без рамок (соотношение площади экрана к площади всей передней панели смартфона составляет 91,24%) на Snapdragon 845, оснащенный встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и выдвигающейся из корпуса фронтальной камерой. Его средний показатель в тесте AnTuTu — 283 877 баллов.

Четвертое место в списке досталось OnePlus 6 (средний балл 282 644), а пятое — Smartisan Nuts R1 (274 729 баллов). Шестая и седьмая строчки достались флагманам Xiaomi — Mi 8 (272 555 баллов) и Mi MIX 2S (262 751 балл), соответственно. На восьмом и девятом местах топовые смартфоны Samsung: Galaxy S9+ (262 579 баллов) и Galaxy S9 (261 787 баллов), а замыкает список Sony Xperia XZ2 (250 293 балла).