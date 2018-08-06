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Смартфон ASUS ZenFone Live L1 стоит $110 и работает на Android Go
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Смартфон ASUS ZenFone Live L1 стоит $110 и работает на Android Go 

MDDevice 14 часов назад
Фото: MDDevice
Компания ASUS анонсировала свой новый смартфон ZenFone Live L1, который имеет все шансы стать самым доступным в ее модельном ряду. Аппарат стоит всего $110, но при этом обладает всеми современными возможностями, да еще и работает очень шустро.
На ZenFone Live L1 установлена ОС Android Go — специальная облегченная версия Android 8.1 Oreo, которая отлично чувствует себя в смартфоне с 1 Гб RAM и 16 Гб встроенной памяти. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm 425 — 4-ядерный чип с частотой 1,4 ГГц, модемом LTE X6 и видеокартой Adreno 308. Этого CPU вполне хватит большинству приложений.
Экран ZenFone Live L1 представлен панелью IPS HD+ на 5,5 дюйма по диагонали, рядом с которым есть фотокамера 5 Мп. Основной модуль смартфона получил разрешение 13 Мп, а емкость его батареи равна 3000 мАч, так что с автономностью здесь явно полный порядок. Мобильник укомплектован входом под наушники, парой слотов под SIM-карты, портом microUSB 2.0, поддержкой карт microSD, а также модулями FM, GPS, Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. Весит новый ASUS ZenFone Live L1 всего 140 граммов при толщине 8 миллиметров, а его цена составляет не более 110 долларов США за пределами России. Сканера отпечатков пальцев на тыльной панели у смартфона нет.
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