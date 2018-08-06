Смартфон ASUS ZenFone Live L1 стоит $110 и работает на Android Go

Компания ASUS анонсировала свой новый смартфон ZenFone Live L1, который имеет все шансы стать самым доступным в ее модельном ряду. Аппарат стоит всего $110, но при этом обладает всеми современными возможностями, да еще и работает очень шустро.

На ZenFone Live L1 установлена ОС Android Go — специальная облегченная версия Android 8.1 Oreo, которая отлично чувствует себя в смартфоне с 1 Гб RAM и 16 Гб встроенной памяти. В основе смартфона лежит процессор Qualcomm 425 — 4-ядерный чип с частотой 1,4 ГГц, модемом LTE X6 и видеокартой Adreno 308. Этого CPU вполне хватит большинству приложений.