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Ульяновцев покорили «черные бриллианты»
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Ульяновцев покорили «черные бриллианты» 

АиФ — Ульяновск 20 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Жители Ульяновска стали чаще покупать дорогие гаджеты: средняя цена «умного» телефона в январе-июне 2018 года выросла на 20%.
Все чаще жители региона участвуют в программе trade in, с помощью которой можно сдать любой старый смартфон и купить со скидкой новый гаджет.
Самыми популярными моделями, которые ульяновцы обменивали в розничной сети МТС, стали iPhone 6, iPhone 5S, Galaxy S6, Galaxy S7, iPhone 6S. При этом новыми «умными помощниками» становились флагманские модели Samsung: Galaxy S9 и Galaxy S9+ цвета «Черный бриллиант». Второе место делят Galaxy S9 цвета «Ультрафиолет» и iPhone 8 «Серый космос». Размер памяти у всех купленных моделей — 64 Gb. +
Рассрочки также остаются основным способом покупки продвинутых устройств. В розничной сети МТС кредитный оборот в первом полугодии 2018 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом динамика продаж в рознице МТС соответствует рыночным трендам. Наибольший рост показывает категория смартфонов 30-40 тыс. рублей: их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Самой популярной категорией девайсов стали смартфоны стоимостью 30-40 тыс. рублей. В четыре раза чаще стали выбирать такие модели, как iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост показали устройства iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.
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