Ульяновцев покорили «черные бриллианты»

Жители Ульяновска стали чаще покупать дорогие гаджеты: средняя цена «умного» телефона в январе-июне 2018 года выросла на 20%.

Все чаще жители региона участвуют в программе trade in, с помощью которой можно сдать любой старый смартфон и купить со скидкой новый гаджет.

Самыми популярными моделями, которые ульяновцы обменивали в розничной сети МТС , стали iPhone 6, iPhone 5S, Galaxy S6, Galaxy S7 , iPhone 6S. При этом новыми «умными помощниками» становились флагманские модели Samsung: Galaxy S9 и Galaxy S9+ цвета «Черный бриллиант». Второе место делят Galaxy S9 цвета «Ультрафиолет» и iPhone 8 «Серый космос». Размер памяти у всех купленных моделей — 64 Gb. +

Рассрочки также остаются основным способом покупки продвинутых устройств. В розничной сети МТС кредитный оборот в первом полугодии 2018 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом динамика продаж в рознице МТС соответствует рыночным трендам. Наибольший рост показывает категория смартфонов 30-40 тыс. рублей: их стали выбирать в четыре раза чаще, чем годом ранее. Самой популярной категорией девайсов стали смартфоны стоимостью 30-40 тыс. рублей. В четыре раза чаще стали выбирать такие модели, как iPhone 7, iPhone 6S, Samsung Galaxy A8 и Honor View 10. Трехкратный рост показали устройства iPhone 8, iPhone X и Samsung Galaxy S8.