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Google проболталась о дате анонса своих новых смартфонов
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Google проболталась о дате анонса своих новых смартфонов 

Вести.Ru 7 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Google то ли случайно, то ли намеренно сообщила заранее дату анонса третьего поколения своих смартфонов линейки Pixel. Информация появилась на принадлежащем ей сайте для взаимодействия с создателями YouTube-контента — FameBit.
На FameBit компании, желающие продвинуть свои товары и услуги, размещают предложения для видеоблогеров, которые хотели бы рассказать о них своей аудитории. Среди таких компаний есть и сама Google — ее представители в своем посте пообещали до 10 000 долларов владельцам каналов из Канады, желающим попробовать смартфон Pixel 3.
В записи сообщалось, что Pixel 3 и Pixel 3 XL будут представлены 4 октября 2018 года — в этот день и должно было быть опубликовано заказанное видео, в котором видеоблогеру предлагалось рассказать о своем опыте перехода на смартфон Google и его использования.
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После того, как скриншоты записи разошлись по сети, она была удалена. Но, скорее всего, новинки действительно представят 4 октября — в прошлом году анонс Pixel 2 и Pixel 2 XL состоялся именно в этот день.
Ожидается, что устройств опять будет два — одно компактное, другое — с большим экраном, причем в этот раз — с «челкой» как у iPhone X, где разместят сдвоенную фронтальную камеру. Не исключено, что производство устройств доверят Foxconn — той же компании, которая собирает iPhone для Apple.
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