Как мгновенно выключить фонарик на iPhone

Как мгновенно выключить фонарик на iPhoneЕсли у вас нет iPhone X, то вам не так повезло, как их владельцам. На экране блокировки флагмана есть отдельная кнопка для включения и выключения фонарика.

Другим же пользователям приходится для этого вызывать Центр управления и лишь потом нажимать на кнопку с фонариком.

Думаю, вы могли не знать о таком прикольном лайфхаке: как в одно действие выключить фонарик на смартфоне. Делюсь секретом.

Для этого вам нужно всего-лишь сделать неполный свайп влево на заблокированном экране. Как только iPhone поймёт, что вам нужна камера, он мгновенно отключит фонарик.

Это может быть полезно, например, в тех случаях, когда Центр управления не получается вызвать с помощью жестов (баги системы, тупит сенсор и так далее). Кто знает, быть может, вам это когда-нибудь пригодится.