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Появилась фотография задней панели iPhone 9
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Появилась фотография задней панели iPhone 9 

iPhones.ru 11 часов назад
Фото: iPhones.ru
Появилась фотография задней панели iPhone 9На ресурсе SlashLeaks опубликовали новую фотографию, на которой якобы изображена задняя панель iPhone 9.
Той самой модели, которая будет оснащена 6,1-дюймовым MLCD+ экраном.
И если на всех прошлых снимках было сразу видно, что это макет устройства, то здесь возникают вопросы. Решил ли кто-то заморочиться и установить стеклянную заднюю панель в смартфон?
Кроме того, боковые грани выглядят достаточно аккуратными, несмотря на небольшие нюансы. Вроде заусенцев в верхней части корпуса.
Вспышка не типична для дешевой поделки. Вопрос только в камере — лично я не вижу у неё линзы. Так это может намекать на очередной, но в этот раз весьма неплохой, макет.
Тем не менее, устройство выглядит ну очень правдоподобно. Как думаете, это правда новый айфон?
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