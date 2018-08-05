Смотрим и слушаем: конкурс «Железная готовность» продолжается

Считается — и небезосновательно, — что мощный ноутбук нужен прежде всего для того, чтобы не задумываться над системными требованиями будущих игр. Несомненно, сложно назвать игровым ноутбук, который не тянет «Ведьмака» и World of Tanks. Но есть у топовых систем дополнительное достоинство, которое наверняка оценят владельцы ASUS ROG Strix Scar II. Это великолепная картинка и чистый звук.

За то, как новые игры будут выглядеть на 15,6" Full HD-дисплее с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой, отвечает мощная игровая видеокарта NVIDIA GTX 1070 8 ГБ GDDR5. А отличный звук обеспечивают два динамика на 3,5 Вт. Если этого недостаточно, можно подключить гарнитуру, разъём под неё предусмотрен.

Почему мы говорим об этом? Да потому, что в нашем новом конкурсе «Железная готовность» открылись ещё два задания. И речь в них идёт именно об этих аспектах: графике и саундтреке крупных и не очень крупных игр, которые уже вышли. А главный приз в этом конкурсе — сам ноутбук ASUS ROG Strix Scar II!

Из чего ещё состоит ASUS ROG Strix Scar II?

Мощный шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H;

эффективная система охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнения;

16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666;

геймерская клавиатура с четырехзонной подсветкой AURA;

два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ.

Те, кто справятся со всеми семью заданиями и наберут при этом не менее 21 балла, попадут в списки на розыгрыш. Сделать это надо до 13 августа 2018 года включительно. Не позднее 15 августа мы подведем итоги конкурса и назовём имя нового обладателя топового игрового ноутбука!

Время идёт, финал конкурса всё ближе, так что не откладывайте его слишком долго!

Этот ноутбук будет моим! | О ASUS ROG Strix Scar II