Seagate разогнала жёсткие диски до уровня SSD

Компания Seagate уже давно работает над технологией MACH.2 Multi-Actuator. Суть её в том, чтобы разместить в жёстком диске несколько независимых головок для записи, что позволит ускорить работу накопителя. И вот эта технология представлена официально. Как утверждается, она позволяет «разогнать» жёсткий диск до пропускной способности 480 МБ/сек, что сравнимо с SSD.

При этом в компании утверждают, что в тестах надёжности новая технология показала себя безукоризненно, обеспечив двадцатикратный запас «прочности». Технически же речь идёт о размещении двух независимых головок в одном корпусе, что и позволяет удвоить скорость.

Что касается надёжности, то речь идёт об объёме в 3,2 ПБ (петабайта) на каждую головку, хотя нормой записи считается 550 ТБ в год или 2750 ТБ за 5 лет. Иначе говоря, новая система более чем на 30 процентов надёжнее, чем того требуют правила.

В дополнение к MACH.2 Multi-Actuator компания также внедряет технологию термомагнитной записи HAMR, что позволит резко увеличить ёмкость накопителей без изменения их физических размеров. Пока что эта технология находится на стадии прототипа, хотя к 2020 году Seagate обещает готовое решение.