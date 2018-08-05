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Seagate разогнала жёсткие диски до уровня SSD
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Seagate разогнала жёсткие диски до уровня SSD 

Игромания.ру 16 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Seagate уже давно работает над технологией MACH.2 Multi-Actuator. Суть её в том, чтобы разместить в жёстком диске несколько независимых головок для записи, что позволит ускорить работу накопителя. И вот эта технология представлена официально. Как утверждается, она позволяет «разогнать» жёсткий диск до пропускной способности 480 МБ/сек, что сравнимо с SSD.
При этом в компании утверждают, что в тестах надёжности новая технология показала себя безукоризненно, обеспечив двадцатикратный запас «прочности». Технически же речь идёт о размещении двух независимых головок в одном корпусе, что и позволяет удвоить скорость.
Что касается надёжности, то речь идёт об объёме в 3,2 ПБ (петабайта) на каждую головку, хотя нормой записи считается 550 ТБ в год или 2750 ТБ за 5 лет. Иначе говоря, новая система более чем на 30 процентов надёжнее, чем того требуют правила.
В дополнение к MACH.2 Multi-Actuator компания также внедряет технологию термомагнитной записи HAMR, что позволит резко увеличить ёмкость накопителей без изменения их физических размеров. Пока что эта технология находится на стадии прототипа, хотя к 2020 году Seagate обещает готовое решение.
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