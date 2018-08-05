Зачем Apple TV 3 нужна в 2018 году

Зачем Apple TV 3 нужна в 2018 годуНа днях купил Apple TV 3-го поколения. На первый взгляд, в 2018 это решение выглядит очень странным. Тем не менее, с помощью телевизионной приставки, которую сняли с производства в 2016 году, я решил целый набор вопросов и потратил на это копейки.

Теперь Apple TV заменяет мне HDMI, на который у меня с недавних пор аллергия, дает возможность слушать Apple Music на домашней аудиосистеме и смотреть видео с MacBook на телевизионном экране, а также открывает доступ к сотням телевизионных каналов.

Apple TV 3-го поколения не поддерживает tvOS — это та приставка, на которую нельзя ставить приложения из App Store.

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Она круто заменит HDMI через AirPlay

Я сжег MacBook Pro через HDMI — это случилось в марте этого года. После трагичного события, после которого мне пришлось покупать еще один ноутбук Apple на замену и тратить немаленькие деньги на ремонт, я вообще не использую такие кабели.

После подключения кабеля HDMI на USB-C к одному из четырех портов 13-дюймового MacBook Pro 2017 года с Touch Bar из него реально пошел дым (как в спецэффектах из дешевых боевиков), я почувствовал запах гари и чувство безысходности заменило мне просмотр «Приключений Паддингтона 2».

Ноутбук умер не полностью. У него точно не работал один порт USB-C, а остальные проблемы крылись внутри «неразборного» корпуса.

5 недель я ждал замену материнской платы целиком по гарантии, радовался, что случай вообще признали браком, и решил по возможности перестать использовать HDMI.

Apple TV 3-го поколения оказалась одним из наиболее дешевых, но адекватных вариантов, чтобы избавиться от проводов и транслировать видео на экран телевизора или проектора с Mac через Wi-Fi.

Для этого достаточно включить дублирование экрана через AirPlay из строки меню (если соответствующей иконки здесь нет, идите в «Системные настройки» > «Мониторы» и ищите параметры видеоповтора). Работает сносно, можно делать презентации на публику и показывать фотографии друзьям.

Аналогично это работает с iPhone и iPad. Нужно выбрать «Повтор экрана» в «Пункте управления» и определиться с Apple TV, на которую все это нужно транслировать.

Покажет фильм на большом экране ТВ Конечно, все фильмы, которые вы покупаете или берете напрокат через iTunes Store, без проблем работают на Apple TV 3. Но многим также будет важен просмотр контента из альтернативных источников — например, с жесткого диска Mac.

Это моя первая личная Apple TV. До этого мне приходилось работать с тестовыми образцами или телевизионными приставками коллег и друзей. Поэтому я наивно полагал, что с помощью банального дублирования экрана по AirPlay я смогу смотреть свои видеозаписи и офлайн-фильмы на большом экране ТВ. Ошибался.

Обычное дублирование экрана не всегда подходит для просмотра фильмов на экране телевизора через AirPlay.

Да, с просмотром фотографий и презентаций видеоповтор поможет. Тем не менее, когда передаваемое изображение становится многоцветным и динамичным, появляется качественный звук и вот это все, канала Wi-Fi может банально не хватать — особенно, если ваш роутер находится не прямо под приставкой.

Выходом станет прямое подключение интернета в Apple TV через Ethernet (здесь есть такая возможность). Тем не менее, я не планировал заваливать всю квартиру проводами и намеренно не завел кабель к телевизору во время ремонта. В 2018 году никакого проводного интернета. Что делать?

Нужно приложение, которое будет передавать по AirPlay не копию экрана, а конкретное видео, которое будет буферизироваться.

Плохой вариант: 5KPlayer (бесплатно). В свое время этот видеоплеер для Mac лихо выстрелил, так как он умел передавать видео и аудио с iPhone и iPad на экран Mac. Возможность в моих глазах бесполезная, но многим понравилась.

Но с появлением этой функции в QuickTime Player необходимость в 5KPlayer в этом разрезе сошла на нет.

Тем не менее, плеер умеет работать с Apple TV в том виде, который нам нужен — передавать не дубль экрана, а именно видеопоток. Работает эта возможность без рывков и притормаживаний, но она ограничена только фирменным MP4 от Apple, и это провал…

Это может звучать глупо, но меня также смущает иконка плеера с приветом из времен скевоморфизма, которой он заменяет все видеофайлы, если установить приложение для них по умолчанию.

Отличный вариант: Soda Player (бесплатно) — другое дело. Этот плеер умеет передавать на Apple TV видео абсолютно любого формата без каких-либо проблем.

Кроме этого он работает с торрентами без необходимости загрузки, поддерживает SOCKS5 и умеет передавать видео даже на Chromecast. Приложение работает практически без сбоев, у него отличный интерфейс и приятная минималистичная иконка синего цвета.

Странно, что у нас нет полноценного обзора этого чудо-решения, и это досадное недоразумение я обязательно исправлю.

Стандартное приложение YouTube работает

Конечно, на любом современном телевизоре со Smart TV есть YouTube. На моих новых ТВ на Tizen от Samsung клиент видеосервиса в том числе предустановлен. Но иногда я пользуюсь панелями без умных возможностей, и недорогая Apple TV позволяет мне смотреть любимые влоги, обзоры и новости.

По большому счету, многие сегодня отдают предпочтение не фильмам или традиционному телевидению, а именно YouTube. Поэтому эта возможность на большом экране более чем актуальна.

Можно войти в учетную запись и получить перечень подписок, есть нормальный поиск и даже история просмотров. Этих возможностей для Apple TV 3-го поколения достаточно.

В ней нет Apple Music, но это решаемо

К сожалению, использовать Apple Music на Apple TV 3-го поколения без дополнительных устройств не получится при всем желании. Тем не менее, для меня это не оказалось проблемой.

Транслировать звук через AirPlay из iTunes или из мобильного устройства можно вообще без проблем. Для этого достаточно выбрать Apple TV в качестве источника воспроизведения, и звук с iPhone, iPad или Mac тут же уйдет на встроенную акустику телевизора или подключенную к нему аудиосистему.

На Apple TV при этом можно выбрать меню «Исполняется». Оно показывает название композиции, время и обложку альбома. Через саму приставку контролировать воспроизведение не получится. Тем не менее, если запустили музыку через iPhone, управлять ей можно даже с помощью Apple Watch.

Более того, на Apple Music простор для действий не заканчивается. Вы также можете использовать любой другой музыкальный сервис, который вам ближе.

А еще приставка откроет сотни ТВ-каналов…

Когда я покупал Apple TV 3-го поколения, думал, прежде всего, сделать джейлбрейк приставки и попытаться выжать из нее максимум. Тем не менее, я не изучил этот вопрос заранее и столкнулся с невозможностью ее взлома и установки какого-то дополнительного софта.

По большому счету, мне хватило бы даже целого ряда сценариев использования AirPlay (по крайней мере, за смешную цену этой Apple TV), но на выручку пришел доступ к дополнительному контенту через подмену DNS.

С помощью него встроенные приложения старой Apple TV можно превратить в безграничные агрегаторы для телевизионных каналов, фильмов и сериалов.

Pager TV — наиболее легальный сервис (из известных нам), с помощью которого к старой телевизионной приставке можно привязать IPTV-плейлист с телеканалами, которые предлагает любой из операторов на ваш выбор.

Использование сервиса стоит $1 в месяц. Но пара недель для тестирования предоставляется бесплатно. Как его настроить?

Шаг 1. Включите Apple TV — подойдет не только 3-е поколение, но и 2-е Шаг 2. Откройте «Настройки»

Шаг 3. Перейдите в раздел «Основные»

Шаг 4. Разверните меню «Сеть»

Шаг 5.. В пункте WiFi или Ethernet найдите настройку DNS.

Шаг 6. Выберите «Вручную» в пункте «Настройка DNS» и введите: 037.230.116.189 либо 062.109.022.177 Шаг 7. Вернитесь в раздел «Основные» и установите курсор на пункт «Отправка данных в Apple»

Шаг 8. Откройте меню «Профили» с помощью кнопки «Play» на пульте

Шаг 9. Выберите «Добавить Профиль»

Шаг 10. Введите адрес pagertv.ru/atv и нажмите «Добавить»

Шаг 11. Зарегистрируйтесь в сервисе Pager TV с компьютера или смартфона

Шаг 12. Перейдите в приложение VIMEO на Apple TV Шаг 13. Зайдите в личный кабинет Pager TV с компьютера или смартфона

Шаг 14. Введите сюда уникальный код, который видите на экране телевизора, и нажмите «Сохранить изменения»

Шаг 15. Теперь перейдите в свой плейлист и добавьте ссылку на M3U-плейлист с каналами, вот тестовый на 3 канала — http://pagertv.ru/test. m3u Шаг 16. Выйдите из VIMEO на Apple TV с помощью кнопки Menu на пульте и зайдите в него снова. Сверху увидите переключение между плейлистами, которых у вас может быть несколько.

Откуда взять такой плейлист? Многие интернет-провайдеры работают с IPTV, и Apple TV 3-го поколения может стать отличным средством для их использования.

Более того, на сайте сервиса есть масса дополнительных инструкций, которые даже помогут вам создать плейлист IPTV самостоятельно.

Что в итоге? Нужна Apple TV 3 в 2018 году или нет?

Я купил Apple TV 3-го поколения за $50. Она б/у, но в полном комплекте и вообще без следов использования. Думаю, даже за один только AirPlay это более чем доступная цена даже при наличии крутого Smart TV.

Нужна вам эта приставка или нет? Если не видите смысла во всем, что я описал, не нужна. Если не жалко пару сотен баксов на актуальное поколение, лучше берите его. Если жалко, вариант неплохой.

Конечно, если у вас уже есть подобная Apple TV, и вы используете ее как—то по особенному, обязательно поделитесь сценариями в комментариях. Тема интересная.