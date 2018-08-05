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«Samsung Display» заявили, что их гибкий экран прошел тестирование безопасности в США
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«Samsung Display» заявили, что их гибкий экран прошел тестирование безопасности в США 

ProComp.info 22 часа назад
Фото: ProComp.info
«Samsung Display», дочерняя компания «Samsung Electronics Co Ltd», в пятницу заявила, что ее недавно разработанный нерушимый, гибкий экран прошел тестирование безопасности в Соединенных Штатах, что позволяет фирме начать маркетинг продукта.
Южнокорейская фирма, поставщик «Apple Inc», заявила, что экран может использоваться в таких устройствах, как смартфоны, планшетные компьютеры и портативные игровые приставки.
Дисплей защищен пластиком, а не стеклом, увеличивая гибкость и делая его практически нерушимым, сказал Samsung Display на своем веб-сайте. Важно отметить, что экран имеет улучшенную прозрачность, почти похожую на стекло.
Экран был сертифицирован «Underwriters Laboratories Inc», компанией по стандартизации и сертификации в области техники безопасности, после испытаний, которые включали падение 26 раз с высоты 1,2 метра, сообщил «Samsung Display». После тестирования экран продолжал нормально функционировать, без ущерба для его передней части, сторон или краев.
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