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Заводы по производству iPhone оказались заражены
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Заводы по производству iPhone оказались заражены 

Lenta.ru
Фото: Kin Cheung / AP
Разновидность вируса WannaCry на время приостановила работу нескольких заводов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая производит чипсеты для будущих смартфонов компании Apple. Об этом сообщает The Metro.
Руководство тайваньского предприятия заявило, что заражение ряда заводских компьютеров произошло 3 августа. Из-за обнаруженного вируса заводу пришлось временно остановить производство: все подразделения начали работать в полной мере только спустя три дня после инцидента.
Представители компании отметили, что WannaCry распространился из-за операционной ошибки во время установки программного обеспечения для нового инструмента. Тем не менее вредоносный код не нарушил целостность данных и не передал конфиденциальную информацию в руки злоумышленников. Однако остановка производства может привести к задержке поставок и повышенным расходам.
По словам гендиректора TSMC Си Си Вей (C. C. Wei), подобный инцидент произошел в компании впервые. «Не бывает такого, чтобы люди никогда не ошибались. Мы изменили систему на автоматическое обнаружение вирусов, поэтому такая ошибка снова не повторится», — заявил Вей.
В конце марта вирус WannaCry атаковал американскую авиастроительную компанию Boeing. Инженеры боялись, что вредоносный код может нанести урон программному обеспечению бортовых компьютеров, однако важное оборудование не пострадало.
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