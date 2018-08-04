Обновление улучшило камеру самого дешевого флагмана

Современные флагманские смартфоны — невероятно дорогие. Но бывают и исключения. Мобильное устройство за 500 долларов США тоже явно не относится к бюджетным, но ведь речь идет об умном телефоне с флагманским чипсетом 2018 года — Snapdragon 845, шестью гигабайтами оперативной памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с трендовой выемкой и двойной камерой, возможности которой были существенно расширены рассматриваемым обновлением. В числе новых функций — поддержка RAW-формата.

Пользователи, которые уже приобрели смартфон Asus ZenFone 5Z, который ранее уже рассматривался в качестве самого дешевого флагмана со Snapdragon 845, и ожидают его доставки на следующей неделе, будут приятно удивлены сообщением о доступности первого обновления для этого устройства, в котором, как отмечается Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com, реализован целый ряд усовершенствований, касающихся камеры.

Asus впервые обновляет ZenFone 5Z Помимо того, что в обновление ZenFone 5Z включена поддержка файлов RAW и добавлен панорамный режим, предусмотрено и множество других функций и усовершенствований.

Добавлена кнопка включения и выключения электронной стабилизации изображения (EIS). В режиме Pro включена функция вспышки. Фильтры обновлены до Real-Time Filters. Усовершенствованы: функциональность HDR и автофокуса, стабильность камеры, автоматическая экспозиция и резкость фотографии. Качество звука в видео повышено до битрейта в 192 килобита в секунду. В целом улучшено качество видеосъемки.

Кроме того, Asus включила в обновление улучшение стабильности Wi-Fi и другие исправления «багов».

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