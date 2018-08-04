Вот это звук! Послушал плеер FiiO M7, в восторге

Вот это звук! Послушал плеер FiiO M7, в восторгеВслед за аналоговыми носителями записей портативные аудиоплееры тоже восстанавливают потерянные позиции, в частности — удобных беспроводных источников музыки для любых домашних аудиосистем.

Почему-то производители смартфонов упорно считают, что iPhone — идеал звучания для всех. Портатив напротив, развивается, улучшая звук и становясь дешевле.

В частности, благодаря FiiO. Сегодня я познакомлю читателей с флагманским FiiO M7, оснащенным премиальными аудиокомпонентами, Android вместо оболочки, Bluetooth с поддержкой aptX/LDAC/AAC, сенсорным экраном и механическими кнопками.

Стоит немного, а звучит божественно. Пожалуй, лучший способ убедиться, что плееры живее всех живых. И купить себе.

Высокий стиль и ничего лишнего

Люблю современные плееры высшего сегмента за их внешний вид. FiiO M7 выглядит круто и очень по-мужски: строго, внушительно. Берешь в руку — «маешь вещь»!

Цельнометаллический корпус из алюминия с острыми гранями выглядит как серьезный мужской аксессуар. Матовая поверхность добавляет приятных тактильных ощущений и почти собирают отпечатки пальцев.

Тем, кто заботится о внешнем виде гаджетов, FiiO положила в комплект силиконовый чехол и матовую пленку. Впрочем, если не носить его в одном кармане с ключами, ничего не случится: краска держится прочно, экран закрыт стеклом.

К тому же, металл всегда приятнее пластика, а простая форма делает M7 более хватким, чем любой современный «эргономичный» смартфон. Плеер буквально становится продолжением руки.

Для управления M7 служит сенсорный экран с разрешением 800 x 400 и диагональю 3 дюйма. Не Retina, но неплохо. Яркость, контраст, цветопередача — все на уровне.

Впрочем, для ретроградов FiiO озаботились и о механических кнопках, включая колесо регулировки громкости. Пара боковых кнопок необходима для перемещений в меню и смены треков, центральная клавиша для управления воспроизведением, еще одна включает устройство и показывает светодиодом режим работы.

Важный нюанс: в целях экономии разработчики FiiO отказались от аналогового изменения громкости и часто выходящего из строя регулятора громкости, поэтому колесо меняет громкость по цифровым дискретным значениям.

Сочетание сенсорной панели и механики позволяет управлять плеером максимально удобно: можно из кармана на ощупь, а можно и нужный трек поймать на экране без перебора. Немного попользовавшись M7, понимаешь все преимущества над смартфоном.

Электроника для аудиофилов, или что прячется внутри

Любопытно, что родство между ними все же есть, хотя и не прямое. Инженеры FiiO давно решили отказаться от уникальных аппаратных решений в пользу более привычных для отладки и решения.

На смену популярным в прошлом Rockchip пришло решение с куда большим потенциалом: разработанный для умных часов и носимой электроники корейский процессор Samsung Exynos 7270.

Exynos стал не только одним из самых энергоэффективных, но и одной из самых производительных платформ для компактной электроники. С 2 Гб установленной в FiiO M7 оперативной памяти он работает так же быстро, как топовые Android-смартфоны.

Начинка тоже знакома Android-пользователям: в качестве цифроаналогового преобразователя (ЦАП) выбран знакомый аудиофилам ESS Technoligies ES9018Q2C, усилителем стал ES9601K.

Благодаря ЦАП своими силами новинка переваривает и воспроизводит почти все популярные форматы: DSD128 и DSD64 в виде dsf,.dff, APE версий Fast и Apple Lossless, FLAC, AIFF, WAV до 24 бит/192 кГц, WMA Lossles до 24 бит/96 кГц.

Чтобы угодить наиболее требовательным меломанам, разработчики FiiO добавили пару специальных чипов.

Одним из них стал FM-чип Si4705 для прослушивания радиопотока, который превращает радиопоток в «цифру» и гонит через ЦАП, заметно оживляя звучание радиоэфира.

Логический контроллер Actel в роли транспорта между накопителем и ЦАП, в свою очередь, должен обрадовать самую требовательную часть слушателей, поскольку максимально полно отвечает требования аудиофилов в передаче данных.

Это важно, поскольку собственной памяти, доступной пользователю, у плеера нет: ее заменяют карты microSDXC до 512 Гб. Теоретически, это несколько снижает цену гаджета.

Хотя в FiiO M7 довольно много компромиссов между ценой и качеством, критически важные компоненты отвечают наивысшим требованиям. Звуковой тракт близок к идеальному.

А вот чип Samsung Exynos, на мой взгляд, хорош даже не производительностью, а совместимостью с Android в качестве операционной системы.

…И вместо сердца — пламенный Android

FiiO использовала для новинки собственную оболочку FiiO Music на базе Android 7.0, но странным образом запретила использовать главные преимущества «зеленого робота».

У M7 нет собственного модуля подключения к интернету, как и возможности устанавливать сторонние приложения: сервисы Google и собственно магазин приложений Google Play в прошивке отсутствуют, установка из файлов запрещена.

Стандартная ОС сократила время разработки и внесения модификаций в прошивку (а FiiO старательно исправляют ошибки и постоянно ведут работу над улучшением оболочки) и позволила добиться максимальной скорости работы.

Интересный факт: в магазине приложений iOS и Android можно скачать программный плеер FiiO Music с тем же интерфейсом, что у FiiO M7.

Оболочка получилась быстрая и удобная. Главное меню состоит из шести основных разделов — «Музыка», «Радио», «Проводник», «Галерея», «Техническая поддержка» и «Настройки», среди которых можно найти неплохой эквалайзер и отличный поиск по названию и тегам.

Серьезных настроек не найти — M7 не смартфон, а плеер. Но свою роль он отыгрывает на все сто.

Надо что-то больше? Навряд ли.

Что раскачает FiiO M7? Все!

Интерфейсов у FiiO M7 немного: слот для карт памяти, USB-C и порт 3,5 мм для подключения наушников с довольно скоромной для своего класса мощностью.

Назвать уровни в 70 мВт при нагрузке 16 Ом и 40 мВт при 32 Ом высокими нельзя. Но и недостаток громкости будет незаметен — никто в здравом уме и твердой памяти не использует портативный плеер с планарными «лопухами», а прочим эти цифры достаточны.

USB-C нужен для зарядки, подключения других устройств (в том числе по OTG) и вывода звука по USB для работы FiiO M7 в роли цифрового транспорта или источника звука. Поддерживается передача вплоть до DSD128.

Основной упор разработчики сделали на беспроводную передачу по Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX/aptX HD/LDAC. Теоретически, aptX достаточно для mp3 в 320 кб/с, aptX HD — для FLAC или WAV со стандартными параметрами CD-диска и повышенным битрейтом, и только Sony LDAC можно рекомендовать для прослушивания Hi-res без проводов.

Напомню, что при подключении Bluetooth-устройств работает самый старый протокол. Получается, что для дешёвых наушников FiiO M7 окажется избыточным, а для продвинутого LDAC нужны фирменные наушники.

Звук для перфекционистов: тест с проводами и без Выводы получились обширными, и касаются они не только плеера.

Проводные наушники

Как и ожидалось, звучание FiiO M7 при проводном подключении наушников предельно ровное, без окраски отдельных диапазонов. Тем не менее, слушая очередную пару «ушей», замечаешь небольшие акценты на предельно низких и высоких.

«Низший» бас звучит объемно, компенсируя и оттеняя уличный шум. Излишек, недопустимый для прослушивания классических композиций, легко нивелируется эквалайзером. Суббас звучит четко и разборчиво без выхода на передний план.

Детализация и того, и другого достаточная с большинством использованных акустических систем, хотя в особо сложных композициях любителям экстремально быстрых барабанов или гитар эквалайзинг уже не спасет.

В средних частотах звучание FiiO M7 стремится к идеальному: с первого прослушивания может показаться, что именно на них сделан акцент (хотя попытки снять АЧХ говорят о практически ровной характеристике).

Эффект появляется за счет отличной подачи этого диапазона и очень хорошей детализации, но сильно зависит от качества прослушиваемой музыки — M7 прекрасно подаст хорошо сведенный трек с высоким разрешением, но не превратит mp3 в Hi-res.

Верхние частоты снова едва заметно выходят вперед для компенсации усиления низких частот. Но заметить это можно только в соответствующих треках, поэтому FiiO M7 можно смело называть нейтральным.

Конечно, при использовании наушников с ровной АЧХ. Хочется более басовитое звучание? Можно просто выбрать подходящую модель головных телефонов.

Беспроводные наушники с aptX и aptX HD Плеер сохраняет общие черты звучания при подключении любых беспроводных наушников. Тем не менее, даже обычная версия aptX заметно стесняет его возможности: отличить FLAC от mp3 будет практически невозможно, хотя для многих смартфонов это еще недостижимое качество.

Тест с продвинутым беспроводным кодеком aptX HD принес вполне ожидаемые результаты — недаром его поддержку так долго ждали меломаны. Только с ним можно хоть как-то оценить возможности FiiO M7.

Отличия 3 стандартных кодеков на пальцах можно описать так:

«чистый» Bluetooth дает мутный звук с заваленными верхами, сбитым суб-басом, хаотично сваленной серединой;

aptX дает прочувствовать акцент на нижних, выправляет средние частоты, но детализацию спасает частично;

aptX HD приводит в порядок основную часть спектра, уступая проводному подключению только в детализации верхних частот и показывая чуть более узкую сцену.

Что дает LDAC?

Куда интереснее наличие фирменного кодека LDAC. Увы, его тест нерелевантный, поскольку требуются только фирменные наушники.

Но если на одной и той же паре «чебурашек» сравнивать смартфоны с aptX HD и FiiO с LDAC, заметно, что последний дает большую дальность, стабильный коннект…

И наконец-то может сравнится с проводным подключением при прослушивании Hi-res audio вплоть до FLAC и WAV стандартных битрейтов. Но предельные цифры во всей красе пока доступны только по проводу.

Правильный выбор современного аудиофила

На протяжении теста я пытался ответить на собственный вопрос: нужен ли сегодня отдельный аудиоплеер? Лично меня FiiO M7 убедил — да, нужен.

Мой смартфон не может воспроизводить музыку 20 часов по Bluetooth без перерыва, ведь у него есть и другие задачи. А плеер — может.

И звучит заметно лучше, чем львиная доля доступных на рынке смартфонов. Сравнивать звучание M7 с популярными моделями бесполезно: да, iPhone уступает, и все Xiaomi, и даже Samsung. LG?

За его цену можно купить смартфон Apple и рассмотренный плеер. И смартфон все равно будет заметно уступать отдельному плееру — и уж тем более герою этой статьи.

Я сделал свой выбор. Это FiiO M7.