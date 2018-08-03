GPD Pocket 2 ‑ карманный конкурент Apple MacBook

Молодой китайской компании GPD один раз уже удалось удивить мир, представив оригинальный гибридный гаджет Win 2. Он сумел заинтересовать необычным сочетанием QWERTY-клавиатуры, механических стиков и сенсорного экрана в компактном корпусе да еще и с Windows 10 на борту. Устройство получило поддержку пользователей более чем на 3,5 миллиона долларов. На столь успешной ноте производитель останавливаться явно не собирается. Уже на подходе новый гибрид, названный Pocket 2. По замыслу создателей, он будет соперничать с Apple MacBook и Microsoft Surface.

Особенности

GPD Pocket 2 представляет собой ноутбук в ультракомпактном формфакторе. Он оснащен экраном с диагональю всего 7″. Даже планшеты с такими дисплеями уже почти не выпускают, однако разработчики посчитали, что это оптимальная диагональ для гаджета, который всегда должен быть с собой. Позиционируется устройство как рабочая лошадка для любых базовых задач, начиная от простой работы в офисных программах и браузере и заканчивая проведением презентаций. В качестве ОС используется полноценная Windows 10.

Детище GPD получило надежный металлический корпус с обтекаемым дизайном. Его габариты вполне позволяют уместиться во внутреннем кармане или даже маленькой сумке. При этом особенно тяжелой ношей устройство не станет, поскольку вес его составляет всего 465 грамм. Для гаджета с производительностью уровня 12-дюймового MacBook это действительно немного. Именно сочетание легкости, компактности и высокой для своего класса мощности является главной особенностью этой новинки.

7-дюймовый экран имеет IPS-матрицу с разрешением 1920 × 1200 пикселей и углами обзора до 178°. Он позволяет комфортно работать даже на улице при ярком солнце. Мышь при этом вам понадобится только в крайних случаях, поскольку над клавиатурным блоком имеется миниатюрный оптический трекпад, да и сам дисплей, кстати, сенсорный. От царапин и сколов его защищает стекло Gorilla Glass 4. Слева от трекпада инженеры GPD предусмотрели специальную зону с сенсорными кнопками включения особых опций. К примеру, там активируется тихий режим работы, приглушающий систему активного охлаждения.

Клавиши клавиатуры имеют небольшой ход и не требуют сильных нажатий. Они должны быть вполне удобны для набора больших текстов. Микрофон и динамик также присутствуют. Нет только фронтальной камеры для видеосвязи, от нее разработчики решили отказаться. Учитывая массу достоинств устройства GPD, вряд ли это можно назвать большой потерей.

Характеристики

«Сердцем» этого карманного ноутбука стал энергоэкономичный двухъядерный процессор Intel Core m3-7y30. Это примерно тот же чип, что установлен в компактном Apple MacBook и одной из версий Microsoft Surface. Обычно устройства с ним не имеют кулера для охлаждения, однако здесь он все же присутствует. Его наличие позволяет компьютеру не снижать частоту работы процессора под воздействием высокой температуры, уверены представители компании.

Объем оперативной памяти может составлять 4 или 8 ГБ в зависимости от версии, встроенной же всего 128 ГБ. Однако при необходимости объем хранилища данных можно расширить при помощи USB-накопителей и карточек microSD. Для этого имеется сразу два полноразмерных порта USB 2.0, один формата Type-C — это весомое преимущество в сравнении с конкурентами. Кроме того, устройство обладает поддержкой всех необходимых коммуникаций, в числе которых Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

При относительно небольшом весе в корпус устройства удалось уместить довольно мощный аккумулятор емкостью 6 800 мАч. Его будет достаточно для 6-8 часов работы без подключения к сети. С таким запасом из дома вполне можно выходить без ЗУ. К тому же заряжать Pocket 2 можно практически любым зарядным устройством от смартфона или даже при помощи пауэрбанка. Совместимость с технологией Power Delivery 2.0 позволяет всего за 30 минут восполнить до 50% заряда батареи. Габариты корпуса при всем этом составили 181 × 113 × 14 мм.

Доступность