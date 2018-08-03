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Не ждите двухсимочный iPhone 9 в России. Он для Китая 😭
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Не ждите двухсимочный iPhone 9 в России. Он для Китая 😭 

iPhones.ru 3 августа 2018
Фото: iPhones.ru
Он для Китая 😭В последнее время в сети ходит много слухов относительно нового iPhone 9. Поговаривают, мол, он будет оснащён двумя SIM-картами.
Правда, судя по последним отчетам, до нас этот смартфон в таком формате не доберётся.
Китайский медиа-журнал Economic Daily News сообщает, что в этом году Apple официально выпустит четыре новых модели iPhone. Все, как и говорилось раньше — с экраном 6,1″, 5,8″ и 6,5″.
Но есть одно «но». 6,1-дюймовая модель будет продаваться в двух версиях: с одной и двумя SIM-картами. Увы, двухсимочная модель будет эксклюзивом для Китая.
Возможно, Apple решила протестировать технологию сначала на азиатском рынке, где она наиболее востребована. И если iPhone 9 с двумя «симками» окажется популярным, то компания внедрит аналогичное решение и на других рынках.
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