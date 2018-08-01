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Samsung пообещала разумный ценник для Galaxy Note 9
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Samsung пообещала разумный ценник для Galaxy Note 9 

Android Insider 1 августа 2018
Фото: Android Insider
Слухи о высокой цене Galaxy Note 9, достигающей 100 тысяч рублей, сильно преувеличены. Об этом представители Samsung Electronics заявили в ходе отчетной конференции с участием инвесторов. Учитывая шаткий спрос на флагманы, заявили в компании, Samsung не намерена соревноваться с конкурентами в самодурстве при определении политики ценообразования.
Galaxy Note 9 сможет предложить пользователю не только высокий уровень производительности с обширным набором функций, но и разумную цену, подчеркнули представители Samsung Electronics. Очевидно, таким образом производитель рассчитывает подогреть интерес потребителей к флагманскому фаблету, не рискуя при этом отпугнуть их конским ценником.
Каким будет Galaxy Note 9  Известно, что в этом году Samsung намерена переориентировать линейку Galaxy Note с бизнес-сектора на массовый, наделив новинку геймерским потенциалом. В частности, Galaxy Note 9 сможет похвастать емким аккумулятором, продвинутой системой охлаждения, которая убережет внутренности смартфона от перегрева, а также эксклюзивным доступом к Fortnite.
Samsung проведет презентацию Galaxy Note 9 уже 9 августа в Нью-Йорке. Будущий смартфон получит 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD, 6/8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Аппаратную основу новинки будет составлять процессор Snapdragon 845/Exynos 9815 Octa.
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