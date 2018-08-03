Panasonic показала «неубиваемый» планшет Toughpad FZ-M1

Компания Panasonic представила новую модель из суперпрочной линейки планшетов Toughpad, которая задумывалась для спецслужб, военных, транспортных служащих, фабричных рабочих и других профессионалов. 7-дюймовый Toughpad FZ-M1 mk3 на Windows не боится падений с полуметра, устойчив к воздействию температур (от –10 до +50 °C), а также защищен от влаги и пыли по стандарту IP65.

Клиенты Panasonic могут сконфигурировать устройство так, как им нужно, добавив поддержку последовательного порта, LAN, NFC-чипа, сканера штрихкодов, считывателей RFID-меток и смарт-карт. Вес аппарата составляет 540 граммов, толщина — 18 миллиметров.

Toughpad FZ-M1 mk3 выйдет в двух комплектациях: «стандартной» (Standart) с процессором Intel Core i5-7Y57 vPro 7-го поколения и «бюджетной» (Value) с более простым чипом Intel Celeron N4100. Обе модели станут доступны в конце месяца. Их стоимость не уточняется.

Планшет может быть адаптирован для применения в каких угодно профессиональных областях. К устройству, например, может быть добавлена 3D-камера Intel RealSense для точных измерений. «Решение предназначено для промышленного использования, в т.ч., для оптимизации складских площадей, обслуживания оборудования и инфраструктурных объектов, а также для мониторинга ран в здравоохранении, съемки мест преступлений, анализа страховых случаев и др.», — сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

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Помимо этого, устройство Panasonic может быть оборудовано тепловизионной камерой FLIR Lepton для съемки инфракрасных изображений. «Планшеты с тепловизионными камерами активно используются пожарными, аварийными и коммунальными службами, а также в оборонном, нефтегазовом секторе, авиации, автомобилестроении и др.», — сказали в компании.