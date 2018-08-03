Cemtrex представила концепт «умного» рабочего места — SmartDesk

SmartDesk от Cemtrex — это настоящая рабочая станция, которая, по сути, является полноценным современным офисом, отвечающим всем необходимым требованиям, включая стильный лаконичный дизайн. Три сенсорных экрана с суммарной диагональю 72 дюйма (3х24), подключенные к Core i7 с операционной системой Windows позволяют выполнять несколько задач одновременно. Встроена клавиатура и тачпад — прямо в поверхность стола.

SmartDesk / ©Cemtrex

SmartDesk / ©Cemtrex

SmartDesk / ©Cemtrex

SmartDesk / ©Cemtrex

SmartDesk / ©Cemtrex

На SmartDesk расположено беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона и других гаджетов. Также концепт оснащен безопасным сканером документов. Достаточно положить бумаги на стол и нажать кнопку. SmartDesk имеет и специальную комплексную систему для приема и осуществления звонков — при этом даже не нужно дотрагиваться до устройства. Есть слот с беспроводными наушниками.

Высота стола и стула регулируются, поэтому, выбрав индивидуально наиболее удобное положение, можно избежать болей в спине после долгого рабочего дня. Стоит SmartDesk 4000 долларов, и производитель предлагает покупку в рассрочку — 175 долларов в месяц на 2 года.