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AMD будет поставлять чипы для китайской игровой консоли
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AMD будет поставлять чипы для китайской игровой консоли 

Игромания.ру 14 часов назад
Фото: Игромания.ру
Похоже, что компания Advanced Micro Devices намерена вести серьёзную экспансию на Восток. Во всяком случае, на это указывают последние данные из Поднебесной, согласно которым чипмейкер будет тесно сотрудничать с производителем игровых систем Zhongshan Subor для выпуска конкурента Xbox One и Sony PS4.
Как известно, в начале года Intel представила процессоры, размещенные на одной подложке с графическим ускорителем AMD Radeon Vega M с 4 ГБ видеопамяти HBM2. А вот аналога от AMD на архитектуре Ryzen не было. Судя по всему, это стало последней каплей, и в компании заявили о скором выходе систем-на-чипе на базе процессоров Ryzen, видеоускорителей Radeon Vega и памяти GDDR5. И всё это на одной подложке!
Новинки выйдут в ближайшее время и займут место в компактных игровых сборках и консолях. Первые появятся уже в августе, вторые — до конца года. Притом разница между игровыми ПК и консолями будет только на уровне операционной системы.
О спецификациях известно вот что: процессор четырёхъядерный и восьмипоточный на базе архитектуры Ryzen с тактовой частотой от 3 ГГц. Есть поддержка технологии Simultaneous Multi-Threading. Объёмы кэш-памяти второго и третьего уровней составляют 2 МБ и 8 МБ соответственно, а теплопакет не превышает 35 Вт. Видеоядро AMD Vega работает на частоте 1,3 ГГц и содержит 24 вычислительных блока (1536 потоковых процессоров и 96 текстурных блоков). Есть 8 ГБ видеопамяти GDDR5 с шиной данных шириной 256 бит.
Стоимость мини-ПК с SSD на 128 ГБ, винчестером на 1 ТБ и операционной системой Windows 10 составляет порядка 725 долларов. Остаётся надеяться, что новинка появится и за пределами КНР, поскольку для разрешения FullHD это весьма неплохой набор. К слову, интересно было бы увидеть решение и на чисто китайском процессоре.
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