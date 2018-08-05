AMD будет поставлять чипы для китайской игровой консоли

Похоже, что компания Advanced Micro Devices намерена вести серьёзную экспансию на Восток. Во всяком случае, на это указывают последние данные из Поднебесной, согласно которым чипмейкер будет тесно сотрудничать с производителем игровых систем Zhongshan Subor для выпуска конкурента Xbox One и Sony PS4.

Как известно, в начале года Intel представила процессоры, размещенные на одной подложке с графическим ускорителем AMD Radeon Vega M с 4 ГБ видеопамяти HBM2. А вот аналога от AMD на архитектуре Ryzen не было. Судя по всему, это стало последней каплей, и в компании заявили о скором выходе систем-на-чипе на базе процессоров Ryzen, видеоускорителей Radeon Vega и памяти GDDR5. И всё это на одной подложке!

Новинки выйдут в ближайшее время и займут место в компактных игровых сборках и консолях. Первые появятся уже в августе, вторые — до конца года. Притом разница между игровыми ПК и консолями будет только на уровне операционной системы.

О спецификациях известно вот что: процессор четырёхъядерный и восьмипоточный на базе архитектуры Ryzen с тактовой частотой от 3 ГГц. Есть поддержка технологии Simultaneous Multi-Threading. Объёмы кэш-памяти второго и третьего уровней составляют 2 МБ и 8 МБ соответственно, а теплопакет не превышает 35 Вт. Видеоядро AMD Vega работает на частоте 1,3 ГГц и содержит 24 вычислительных блока (1536 потоковых процессоров и 96 текстурных блоков). Есть 8 ГБ видеопамяти GDDR5 с шиной данных шириной 256 бит.