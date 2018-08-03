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Samsung подтвердила все нововведения Galaxy Note 9 в официальной рекламе
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Samsung подтвердила все нововведения Galaxy Note 9 в официальной рекламе 

Android Insider 3 августа 2018
Фото: Android Insider
Samsung Electronics, не дожидаясь официальной презентации Galaxy Note 9, до которой остается почти целая неделя, опубликовала рекламный ролик, раскрывающий все знаковые подробности о новинке. Первым об этом сообщил SamMobile, авторы которого заметили проморолик на официальном YouTube-канале корейского производителя.
Согласно содержанию видеоролика, Galaxy Note 9 действительно получит батарею емкостью 4000 мАч, 512 ГБ встроенной памяти в топовой конфигурации и поддержку карт памяти до 512 ГБ включительно. Таким образом максимальный объем встроенного хранилища будущего фаблета Samsung в общей сложности будет достигать 1 ТБ.
Galaxy Note 9 — характеристики
Кроме того, Samsung оснастит Galaxy Note 9 усовершенствованным пером S Pen, которое, как и полагается самостоятельному устройству, будет окрашено в цвет, отличный от расцветки самого смартфона. На самостоятельность стилуса указывает поддержка Bluetooth и возможность использовать его в качестве внешнего инструмента управления камерой и играми.
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