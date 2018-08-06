AMD открыла предзаказ на 32-ядерный процессор Threadripper

Компания AMD объявила о начале приёма предварительных заказов на второе поколение процессоров Ryzen Threadripper, включая монструозную модель с 32 ядрами.

Изначальный дебют AMD Ryzen Threadripper 2 состоялся на выставке Computex 2018, которая прошла с 5 по 9 июня в Тайбэе, включая первую публичную демонстрацию флагманского чипа с 32 ядрами и 64 потоками. С сегодняшнего дня на них открывается предзаказ, а розничные продажи стартуют 13 августа, правда только для двух из них.

Новые AMD Ryzen Threadripper базируются на 12-нанометровой архитектуре Zen+, тогда как прошлогодние использовали 14-нанометровую Zen. Они также используют сокет TR4. Такие процессоры ориентированы на требовательные к ресурсам задачи, такие как рендеринг, постпроизводство видео и окончательный монтаж, кодирование и так далее.

Для заказа предлагаются четыре модели AMD Ryzen Threadripper 2:

AMD Ryzen Threadripper 2990WX: 32 ядра, 64 потока, 4,2/3 ГГц, 64 МБ кэша 3 уровня, TDP 250 Вт, цена 1799 долларов, старт продаж 13 августа

AMD Ryzen Threadripper 2970WX: 24 ядра, 48 потоков, 4,2/3 ГГц, 64 МБ кэша 3 уровня, TDP 250 Вт, цена 1299 долларов, старт продаж октябрь

AMD Ryzen Threadripper 2950X: 16 ядер, 32 потока, 4,4/3,5 ГГц, 32 МБ кэша 3 уровня, TDP 180 Вт, цена 899 долларов, старт продаж 13 августа

AMD Ryzen Threadripper 2920X: 12 ядер, 24 потока, 4,3/3,5 ГГц, 32 МБ кэша 3 уровня, TDP 180 Вт, цена 649 долларов, старт продаж октябрь