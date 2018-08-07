AMD объявила цену 32-ядерного процессора

Компания AMD начала принимать предварительные заказы на мощный настольный процессор Threadripper 2-го поколения. Топовая версия чипа — Threadripper 2990WX с 32 ядрами — появится в магазинах к следующему понедельнику, 13 августа. Купить её можно за $1799.

Новинки AMD были представлены в июне на выставке компьютерной электроники Computex 2018 в Тайбэе. Threadripper относится ко второму поколению APU — гибридных процессоров Ryzen, в которых центральный процессор объединен с графическим ядром Radeon Vega. Построен «камень» на Zen+ — слегка улучшенной версии 12-нанометровой архитектуры A.

Топовая модификация Threadripper предполагает наличие 32 ядер (у 1-го поколения их было 16) и 64 вычислительных потоков, 64 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3) и поддержку модулей оперативной памяти DDR4-2933. Базовая тактовая частота — 3 ГГц, в режиме разгона — 4,2 ГГц. Паспортное значение TDP (потребление энергии) — 250 Вт (у 1-го поколения — 180 Вт). Новинка подключается к материнским платам с сокетом TR4 и охлаждается воздухом, что делает её совместимой с Threadripper 1-го поколения.

16-ядерная модель 2950X с 32 потоками, 32 МБ кэш-памяти L3 и 180 TDP выйдет 31 августа. Купить её можно будет за $899. Релиз 24-ядерного 2970WX ($1299) и 12-ядерного ($649) процессоров намечен на октябрь.

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Тесты и обзоры новых Threadripper выйдет не ранее 13 августа, отмечает Ars Technica. Тем не менее, французское подразделение AMD случайно выложило результаты 2990WX на бенчмарке Cinebench R15. Флагманская модель набрала 5099 баллов, уверенно обойдя более дорогого ($1999) конкурента Intel Core i9-7980XE (18 ядер, 36 потоков), набравшего 3300 очков.